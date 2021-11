F1, GP Messico 2021: oggi le prove libere, la Red Bull vuole dettare legge con Verstappen e il padrone di casa Perez

Questa sera prenderà ufficialmente il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia si torna a correre sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez e, anche per questo motivo, il pubblico locale ci regalerà una cornice meravigliosa, dopo i 400.000 presenti del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti.

La giornata odierna, come consuetudine, proporrà le prime due sessioni di prove libere. Si inizierà alle ore 18.30 italiane (le 11.30 locali) con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 22.00, per due ore di lavoro complessivo che ci aiuteranno in maniera più dettagliata a capire quali saranno i valori in pista, sia sul fronte del time attack in ottica qualifica, sia sul passo gara.

Il Gran Premio del Messico metterà in scena l’ennesimo capitolo dell’avvincente duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due grandi rivali sono distanziati da 12 lunghezze dopo il successo dell’olandese in quel di Austin e, almeno sulla carta, la tappa messicana potrebbe far pendere l’ago della bilancia proprio dalla parte del portacolori della Red Bull. Almeno sulla carta, infatti, la pista di Città del Messico sembra favorire le caratteristiche della RB16B a livello aerodinamico e, il fatto che si corra in altura (2.240 metri sul livello del mare) ridurrà la potenza della Power Unit Mercedes.

Ma, come si è visto lungo tutto il corso della stagione, quello che viene previsto prima dell’inizio di un weekend, spesso viene smentito dalla pista. Per cui niente è certo nemmeno nella trasferta messicana e Verstappen e Hamilton saranno nuovamente uno contro l’altro a caccia della vittoria. In questa occasione, tuttavia, dovranno probabilmente fare attenzione anche ai rivali. La Ferrari sembra su uno dei suoi territori di caccia ideali, con McLaren, Alpha Tauri e Alpine pronte a loro volta ad inserirsi. Si annuncia un fine settimana messicano assolutamente da non perdere. Chi la spunterà a Città del Messico?

Foto: Lapresse