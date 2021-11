F1, colpo di scena a Interlagos: Hamilton sotto investigazione per una possibile irregolarità al DRS

Un colpo di scena inatteso a Interlagos (Brasile), sede del quartultimo round del Mondiale 2021 di F1. A distanza di poche ore dal miglior tempo stabilito nelle qualifiche per la Sprint Race di domani, Lewis Hamilton è stato messo sotto investigazione da parte dei commissari di gara.

Per quale motivo? Il delegato della FIA Jo Bauer ha fatto presente in un rapporto alla Race Direction che sulla Mercedes del sette volte iridato vi fosse un’anomalia nella misurazione del sistema DRS. Si legge nel documento ufficiale: “Le posizioni regolabili degli elementi superiori dell’ala posteriore sono state controllate sulla monoposto numero 44 per quanto riguarda la conformità stabilita dall’articolo 3.6.3 del regolamento tecnico 2021 di F1. Il requisito per la distanza minima è stata soddisfatta, ma il requisito massimo di 85 millimetri, quando il sistema DRS è testato in conformità con il TD/011-19, non sono stati soddisfatti. Sto rimandando la questione ai commissari per le loro considerazioni“, quanto scritto da Bauer.

La distanza massima, quando si parla di DRS attivo, tra il profilo principale e il flap che “apre” l’ala deve essere compresa tra i 10 millimetri e gli 85 millimetri (il massimo consentito). Sulla monoposto di Hamilton, Bauer ha riscontrato una misure oltre il limite massimo.

Ora da capire in che modo si interverrà in termini di penalità, visto e considerato che il britannico deve già scontare una penalizzazione di cinque posizioni in griglia di partenza domenica per aver montato la quinta unità motrice del 2021.

Foto: LaPresse