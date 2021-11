Ancora incerto a proposito del suo futuro in Formula Uno, Antonio Giovinazzi si appresta a scendere in pista questo weekend per il Gran Premio del Messico 2021, quintultimo appuntamento della stagione. Il 27enne pugliese sta provando a strappare la riconferma in Alfa Romeo per il 2022, nonostante una vettura di livello medio-basso ed i continui rumour di mercato che lo riguardano.

“E’ fantastico tornare a gareggiare in Messico. E’ uno di quei luoghi dove il pubblico e la folla fa parte dello spettacolo. In questo senso mi sembra di essere in Italia e questo mi dà molta energia per il weekend di gara”, dichiara Giovinazzi al sito ufficiale del team.

“Abbiamo tre gare in tre settimane, quindi altre tre possibilità di fare punti: ci siamo andati vicini ad ogni GP, speriamo che questa sia la volta buona per portare a casa la ricompensa che il nostro lavoro merita. Il morale della squadra è ancora molto alto e stiamo spingendo tutti nella stessa direzione, e lo faremo fino all’ultima curva di Abu Dhabi“, conclude il pilota italiano.

Voglia di riscatto dopo la delusione di Austin anche per Kimi Raikkonen, pronto a disputare gli ultimi GP della sua lunga avventura in F1: “Ci auguriamo di poter fare punti a Città del Messico: nelle ultime due gare ci siamo andati molto vicini quindi il nostro ritmo dovrebbe permetterci di essere in lotta ma, come sempre, sarà questione di far funzionare tutto quanto nel fine settimana”.

“Questa è una pista molto scivolosa ed è facile commettere errori, soprattutto in qualifica, ma è davvero gratificante quando metti insieme un giro buono. Sabato sarà importante, perché seppur ci siano opportunità di sorpasso nei lunghi rettilinei, in altri punti della pista è davvero difficile passare in quanto il tracciato è stretto e tortuoso nel settore centrale”, spiega il finnico.

FOTOCATTAGNI