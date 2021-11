DIRETTA F1, GP Messico 2021 LIVE: Red Bull dominante, Perez in testa! Classifica FP3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.06 Si aggiunge anche un quinto pilota all’elenco dei penalizzati: Esteban Ocon cambia motore sulla sua Alpine e dovrà partire in fondo alla griglia del GP Messico 2021.

19.03 Per Mercedes sembra sempre più difficile l’obiettivo di mettere almeno una macchina in prima fila, mentre Ferrari si è avvicinata ed è pronta ad approfittare degli errori dei big-4 per attaccare la seconda fila in griglia.

19.01 BANDIERA A SCACCHI!!! La FP3 si chiude con una straordinaria doppietta Red Bull, ma a sorpresa è Perez a dettare il passo con quasi due decimi di vantaggio sul “capitano” Verstappen.

18.59 Mentre i piloti effettuano le prove di partenza, è ormai definita la classifica finale della sessione:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:17.024 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.193 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.651 4

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.684 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.005 5

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.013 6

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.097 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.178 3

9 Charles LECLERC Ferrari+1.189 6

10 Lando NORRIS McLaren+1.288 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.328 7

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.507 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.532 6

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.590 5

15 Fernando ALONSO Alpine+1.823 4

16 Esteban OCON Alpine+1.975 4

17 George RUSSELL Williams+2.187 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.214 4

19 Nicholas LATIFI Williams+2.289 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.455

18.57 Brutto giro di Verstappen, che non si migliora e resta in seconda piazza alle spalle del compagno di squadra. Mercedes demolita in questa FP3, con Hamilton e Bottas che accusano 6 decimi di gap da Perez….

18.56 PRIMO PEREZ!!! CLAMOROSO! Il messicano migliora di 193 millesimi il tempo di Verstappen, che si lancia adesso per il suo tentativo con gomma nuova soft.

18.55 Perez si rilancia per un secondo tentativo, mentre Verstappen esce finalmente dalla pit-lane con gomme nuove per l’ultimo time-attack della sessione.

18.53 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.217 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.055 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.491 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.562 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.812 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.996 5

7 Lando NORRIS McLaren+1.095 2

8 Lance STROLL Aston Martin+1.135 6

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.189 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.216 3

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.339 5

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.342 6

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.361 3

14 Fernando ALONSO Alpine+1.599 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.891 4

16 George RUSSELL Williams+1.994 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.021 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.096 3

19 Esteban OCON Alpine+2.553 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.439

18.51 Verstappen è ancora fermo ai box, con i suoi meccanici che stanno lavorando sul posteriore della sua Red Bull per risolvere un problema al DRS.

18.50 SUPER PEREZ!!! Uno-due Red Bull con il messicano che si porta a soli 55 millesimi da Verstappen!

18.49 Sainz nel frattempo si è migliorato al secondo tentativo con questo treno di gomme soft e passa davanti a Leclerc in quinta piazza. Il monegasco ha commesso un nuovo errore ed è stato costretto ad abortire anche il suo secondo time-attack.

18.47 Niente da fare: Mercedes resta molto lontana da Verstappen anche con il secondo set di gomme soft. Bottas paga quasi mezzo secondo dall’olandese, mentre Hamilton sbaglia qualcosa nel T1 ed è 3° a 6 decimi dalla vetta.

18.45 È il momento delle Mercedes: Bottas e Hamilton si lanciano con gomme soft nuove per un nuovo time-attack.

18.44 Testacoda in curva 3 per Leclerc, mentre Sainz alza il piede dopo essersi migliorato nel primo settore.

18.42 Gomma soft nuova per le Ferrari! Comincia l’ultima simulazione di qualifica della FP3 per la Rossa.

18.41 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.217 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.491 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.717 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.996 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.015 3

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.189 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.553 2

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.623 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.742 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.891 3

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.987 2

12 Lando NORRIS McLaren+2.027 1

13 Lance STROLL Aston Martin+2.093 5

14 Fernando ALONSO Alpine+2.195 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.362 5

16 Esteban OCON Alpine+2.553 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.656 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.107 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.439 2

20 George RUSSELL Williams+3.989 2

18.39 Cambio di set-up in casa Mercedes sia per Hamilton che per Bottas. Mancano 20 minuti alla fine del turno.

18.38 Verstappen si migliora di 3 decimi al secondo tentativo di time-attack e alza l’asticella in 1’17″217, rifilando quasi mezzo secondo a Bottas e 7 decimi all’altra Red Bull di Perez.

18.36 Tempi che continuano ad abbassarsi giro dopo giro, grazie al miglioramento della pista. Bottas ne approfitta e sale in seconda piazza con la Mercedes a 171 millesimi dal leader Verstappen.

18.35 Gasly vola nel T1, si difende nel T2 ma commette un errore nel terzo settore ed è solo 8° con un’ottima AlphaTauri a 1″4 dalla vetta.

18.33 Red Bull ridimensiona le prestazioni della Ferrari e si mette a dettare il passo con Max Verstappen in 1’17″5 davanti a Perez (1’17″8) e Leclerc (1’18″2).

18.32 Nel frattempo si lancia anche Max Verstappen per il suo primo giro lanciato di giornata! Comincia l’attività in pista del leader del Mondiale.

18.31 Pista in costante evoluzione, ma Leclerc vola in testa con la Ferrari!!! 1’18″213 per il monegasco della Rossa dopo 6 giri con lo stesso treno di soft. 2° Ricciardo a 193 millesimi dalla vetta nonostante la super scia presa da Norris nel T1.

18.29 Sainz si migliora al secondo tentativo con gomme soft, ma resta a 3 decimi dal compagno di squadra Leclerc. Giochi di scia nel frattempo tra Norris e Ricciardo in casa McLaren verso la qualifica.

18.28 Perez porta subito la Red Bull davanti a tutti! 1’18″625 per il messicano, che precede di 36 millesimi la Mercedes di Bottas. 3° Hamilton a 145 millesimi, 4° Leclerc con la Ferrari a 2 decimi dopo due tentativi sulla stessa gomma.

18.26 Boato nello stadio di Città del Messico! Si lancia il padrone di casa Sergio Perez con la Red Bull per il primo giro veloce del suo sabato.

18.25 Hamilton batte subito un colpo e balza al comando della classifica provvisoria in 1’18″7, rifilando circa mezzo secondo a Norris e Raikkonen. 5° Sainz a 8 decimi.

18.24 Riparte la sfida mondiale! Mercedes in pista con gomme soft per la simulazione di qualifica, in attesa della risposta Red Bull…

18.22 Leclerc è il più veloce nel T1, poi però alza il piede e torna ai box. Entrambe le Rosse montano gomme soft.

18.20 Norris entra in classifica con il secondo tempo ma paga 845 millesimi dal crono di Tsunoda a parità di mescola. Scendono in pista le Ferrari!!!

18.19 Per dare un riferimento indicativo, ieri il miglior giro è stato firmato da Verstappen in 1’17″3 nella simulazione di qualifica con gomme soft.

18.18 Aumenta col passare dei minuti il numero di macchine in pista: presenti sul tracciato adesso Tsunoda, Russell, Norris e Raikkonen.

18.16 Primo vero time-attack di giornata in Messico per Tsunoda, che taglia il traguardo in 1’19″7 con la sua AlphaTauri. Esce dalla pit-lane anche Norris, il quarto pilota penalizzato…

18.15 Russell è il secondo pilota a completare un giro lanciato, ma il suo 1’23″7 non è particolarmente indicativo. Questa FP3 rischia di essere condizionata pesantemente dalla situazione attuale di scarso grip nel T2 e nel T3.

18.13 Tracciato abbastanza scivoloso a causa del gesso cosparso dai commissari per pulire la pista dall’olio. Tempi inevitabilmente molto alti in questa fase.

18.10 Scendono in pista anche Stroll e Russell. Di fatto stanno girando proprio i piloti che scontano penalità per la gara. Tsunoda nel frattempo mette a referto il primo crono valido in 1’20″9.

18.08 Ricordiamo l’elenco dei piloti penalizzati in vista della gara di domani: Norris (McLaren), Tsunoda (AlphaTauri) e Stroll (Aston Martin) partono dal fondo, mentre Russell (Williams) sconta 5 posizioni di penalità per la sostituzione del cambio.

18.06 Tsunoda rompe gli indugi ed è il primo a scendere in pista su gomme soft con la sua AlphaTauri. Hamilton nel frattempo sta raggiungendo proprio adesso il box Mercedes.

18.04 FP3 che verrà utilizzata dalla maggior parte delle squadre per effettuare due run di simulazione qualifica, probabilmente con due mescole diverse (medie e soft). Strategia diversa ovviamente per chi ha potuto girare poco ieri, come Ricciardo e Russell.

18.03 Molti piloti sono fuori dalla macchina e senza casco: la sessione entrerà probabilmente nel vivo nell’ultima mezz’ora.

18.01 I commissari hanno lavorato negli ultimi minuti per ripulire la pista da una striscia d’olio lasciata dalle Formula 4, quindi ci sarà da attendere un po’ prima di vedere dei tempi interessanti.

18.00 SEMAFORO VERDE!!! COMINCIA LA FP3 IN MESSICO!

17.57 Temperature in aumento a Città del Messico, con 17°C dell’aria e 35°C di asfalto a pochi minuti dall’inizio della terza sessione di libere.

17.55 Novità importante dunque anche in ottica Ferrari, che sta lottando proprio con la McLaren per il terzo posto nel Mondiale costruttori. Ieri anche Ricciardo aveva accusato dei problemi di affidabilità sulla sua McLaren, perdendo buona parte della FP2 e dovendo così rincorrere gli altri.

17.52 Manca ancora l’ufficialità (che arriverà con il comunicato della FIA a inizio sessione), ma anche Lando Norris dovrebbe cambiare il motore Mercedes sulla sua McLaren andando in penalità e partendo così domani dal fondo della griglia.

17.49 Verstappen ieri faceva la differenza nel T2 e nel T3, i settori più tecnici e tortuosi della pista messicana, mentre Mercedes teneva il passo della Red Bull nella sezione più veloce del circuito.

17.46 L’impressione è che ci sia ancora molto margine di miglioramento per Leclerc e Sainz, su un tracciato abbastanza favorevole sulla carta per la Rossa, ma servirà un grande passo avanti rispetto a ieri per ambire alla seconda fila in griglia.

17.43 Ferrari non ha brillato al venerdì, pagando distacchi pesanti dai due top team ma attestandosi come terza forza in campo al pari dell’AlphaTauri (motorizzata Honda) di Pierre Gasly.

17.40 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI:

1 MERCEDES 460.5

2 RED BULL RACING HONDA 437.5

3 MCLAREN MERCEDES 254

4 FERRARI 250.5

5 ALPINE RENAULT 104

6 ALPHATAURI HONDA 94

7 ASTON MARTIN MERCEDES 62

8 WILLIAMS MERCEDES 23

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 7

10 HAAS FERRARI 0

17.37 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 287.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 275.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 185

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 150

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 149

6 Charles Leclerc MON FERRARI 128

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 122.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 74

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 58

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 46

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 36

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 6

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

17.33 CLASSIFICA FP2 GP MESSICO 2021:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.301 28

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.725 +0.424s 31

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.810 +0.509s 26

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:17.871 +0.570s 26

5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.318 +1.017s 29

6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.429 +1.128s 29

7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.605 +1.304s 28

8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.644 +1.343s 31

9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.681 +1.380s 32

10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.732 +1.431s 27

11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.841 +1.540s 25

12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.979 +1.678s 27

13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.227 +1.926s 31

14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.431 +2.130s 37

15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.521 +2.220s 7

16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.620 +2.319s 30

17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.730 +2.429s 36

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.820 +3.519s 17

19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:21.581 +4.280s 28

20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 2

17.30 CLASSIFICA FP1 GP MESSICO 2021:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.341 28

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.417 +0.076s 24

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.464 +0.123s 28

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.610 +0.269s 20

5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.985 +0.644s 23

6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.463 +1.122s 26

7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.656 +1.315s 26

8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.667 +1.326s 20

9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.759 +1.418s 20

10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.858 +1.517s 27

11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:20.011 +1.670s 30

12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.026 +1.685s 26

13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:20.030 +1.689s 27

14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.273 +1.932s 25

15 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.301 +1.960s 26

16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.344 +2.003s 27

17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:20.517 +2.176s 23

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.580 +3.239s 23

19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:22.144 +3.803s 27

20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:22.819 +4.478s 24

17.27 Verstappen resta comunque il grande favorito per la pole position e per la vittoria, con la speranza in casa Red Bull di occupare tutta la prima fila grazie ad un Sergio Perez estremamente motivato ed in fiducia davanti alla folla messicana. L’obiettivo Mercedes sarà proprio quello di mettere almeno una macchina in prima fila, per poter poi attaccare grazie alla scia nella partenza di domani in gara.

17.23 Il venerdì di Città del Messico, a causa di una pista molto sporca (specialmente in FP1) e con poco grip, ha fornito delle indicazioni interessanti ma quest’oggi potrebbero cambiare molte cose in termini di rapporti di forza tra le varie macchine.

17.19 Dopo una prima giornata di prove libere segnata dallo strapotere di Max Verstappen ed in generale della Red Bull, c’è grande curiosità per verificare gli effettivi valori in campo già in FP3 con i motori che verranno utilizzati anche in qualifica ed in gara.

17.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del GP del Messico 2021, diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del Messico 2021, diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Max Verstappen ha dominato ieri confermando così il suo ruolo di favorito principale per pole position e vittoria a Città del Messico, mentre si preannuncia una sfida molto aperta tra le Mercedes e la Red Bull di Sergio Perez per accaparrarsi il secondo posto a disposizione in prima fila sulla griglia di partenza di domenica.

Ferrari è stata meno brillante del previsto fino a questo momento, ma non è escluso un possibile cambio di passo odierno con l’introduzione del quarto motore evoluto su entrambe le SF21. Da tenere d’occhio per la terza fila anche l’AlphaTauri motorizzata Honda di Pierre Gasly, leggermente più staccate sulla carta le altre vetture del midfield (McLaren inclusa).

Si parte alle ore 18.00 italiane con il semaforo verde delle FP3, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 21 con il Q1 a Città del Messico. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della sfida mondiale tra Verstappen e Hamilton: buon divertimento!

