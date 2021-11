DIRETTA F1, GP Messico 2021 LIVE: orario, tv, risultati FP3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del Messico 2021, diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Max Verstappen ha dominato ieri confermando così il suo ruolo di favorito principale per pole position e vittoria a Città del Messico, mentre si preannuncia una sfida molto aperta tra le Mercedes e la Red Bull di Sergio Perez per accaparrarsi il secondo posto a disposizione in prima fila sulla griglia di partenza di domenica.

Ferrari è stata meno brillante del previsto fino a questo momento, ma non è escluso un possibile cambio di passo odierno con l’introduzione del quarto motore evoluto su entrambe le SF21. Da tenere d’occhio per la terza fila anche l’AlphaTauri motorizzata Honda di Pierre Gasly, leggermente più staccate sulla carta le altre vetture del midfield (McLaren inclusa).

Si parte alle ore 18.00 italiane con il semaforo verde delle FP3, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 21 con il Q1 a Città del Messico. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della sfida mondiale tra Verstappen e Hamilton: buon divertimento!

