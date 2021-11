Una nuova avventura per Danilo Petrucci. Nel prossimo weekend a Valencia (Spagna) il pilota italiano concludere la propria avventura con la MotoGP e il Motomondiale, per cimentarsi in qualcosa di altrettanto affascinante. Il riferimento è alla Maratona del Deserto, la Dakar.

21° nella classifica generale piloti della top-class con 37 punti all’attivo, il centauro nostrano non ha sicuramente brillato in sella alla KTM del Team Tech3. Lui che vanta 2 vittorie in carriera in MotoGP e 10 podi nel computo complessivo nella massima cilindrata, avrebbe sperato di fare meglio sulla moto austriaca.

Si è creata però un’altra opportunità, cioè quello di affrontare dune e sabbia su due-ruote. Dopo le voci delle scorse settimane, è arrivata l’ufficialità. Sarà quindi l’umbro a cimentarsi nella massacrante competizione che scatterà il prossimo 1° gennaio. Un Petrucci che, tra l’altro, ha già effettuato delle prove sulla KTM 450 RALLY sulle dune del deserto di Dubai.

“Penso che sarò l’unico pilota a passare nel giro di un mese dalla MotoGP alla Dakar quindi è con grande orgoglio che ci vado. Sarà una gara dura ma sono emozionato. Per me è davvero un sogno che si avvera“, le parole del pilota italiano (fonte: Ansa)

Foto: LaPresse