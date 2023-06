Curling, Italia nella storia! Che lezione ai maestri svedesi, Edin si inchina! Semifinali degli Europei vicine

L’Italia ha compiuto un’impresa clamorosa agli Europei 2021 di curling. La Nazionale maschile ha sconfitto la Svezia per 7-2. Sul ghiaccio di Lillehammer (Norvegia) gli azzurri si sono inventati una magia ai limiti dell’impossibile e hanno letteralmente demolito i Campioni del Mondo in carica! Il quartetto tricolore ha soppiantato i fuoriclasse scandinavi, trionfatori nelle ultime tre rassegne iridate e Campioni d’Europa in carica (hanno vinto sei delle ultime otto edizioni della competizione continentale).

Uno show memorabile da parte di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin, che hanno inflitto una sonora lezione al maestro Niklas Edin (icona indiscussa di questo sport): oggi si è scritta un’autentica pagina di storia del curling alle nostre latitudini, da tramandare alle prossime generazioni per contribuire a diffondere ulteriormente questa disciplina. Quattro moschettieri semplicemente strabilianti, capaci di sovvertire il pronostico della vigilia e di imporsi addirittura per manifesta superiorità al termine del settimo inning (sui dieci previsti).

L’Italia occupa il terzo posto in classifica generale (4 successi, 3 sconfitte) in coabitazione con la Norvegia e la Repubblica Ceca, alle spalle di Scozia (7-0, già matematicamente qualificata alle semifinali) e Svezia (5-2). La nostra Nazionale, che ha una vittoria di vantaggio nei confronti di un terzetto (Danimarca, Germania, Svizzera), è davvero molto vicina a conquistare la qualificazione alle semifinali (riservata alle migliori quattro tra le dieci partecipanti).

Avrà un’importanza capitale il match di questa sera (ore 19.00) contro la Germania, a precedere la chiusura di domani (ore 12.00) contro la Finlandia. Si tratta di due incontri tutt’altro che impossibili per i nostri portacolori, che partiranno con i favori del pronostico e che non dovranno sbagliare per accedere alla zona medaglie. Il risultato odierno mette anche una seria ipoteca sulla qualificazione ai Mondiali 2022, riservata alle prime sette formazioni in classifica.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Gli azzurri optano per un’intelligente mano bianca nel primo end e poi affondano il colpo nella seconda frazione: costruzione di gioco semplicemente encomiabile, Edin va un po’ in confusione e Retornaz con l’ultimo tiro marca due punti di pregevole fattura. La Svezia accorcia le distanze nel terzo periodo (2-1), ma è ancora l’Italia a giganteggiare: prima ribatte colpo su colpo nel quarto end ristabilendo le distanze (3-1), poi ruba addirittura la mano con una strategia sopraffina e un errore del Campione del Mondo. Gli azzurri volano sul 4-1 all’intervallo e sognano l’impresa, ben consapevoli che i rivali non molleranno tanto facilmente la presa.

Gli scandinavi si fanno notare al momento del ritorno sul ghiaccio e provano ad avvicinarsi (4-2), ma nel settimo end salta fuori tutta la maestria della nostra Nazionale: Arman e Gonin sono bravi con le prime quattro stone a disegnare un castello decisamente interessante, Mosaner vince un primo importante braccio di ferro con Oskar Eriksson, poi Retornaz si supera nel duello da brividi con Edin, infliggendogli una grande lezione di curling e mettendo a segno tre punti con un ultimo tiro antologico e già entrato di diritto nella storia dello sport italiano.

I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

Italia-Svezia 7-2

Norvegia-Olanda 5-2

Scozia-Svizzera 7-1

Germania-Danimarca 8-6

Repubblica Ceca-Finlandia 10-8

LA CLASSIFICA DEGLI EUROPEI 2021 DI CURLING

1. Scozia 7 vittorie

2. Svezia 5 vittorie

3. Repubblica Ceca 4 vittorie

3. Italia 4 vittorie

3. Norvegia 4 vittorie

6. Danimarca 3 vittorie

6. Germania 3 vittorie

6. Svizzera 3 vittorie

9. Finlandia 1 vittoria

9. Olanda 1 vittoria

Foto: WCF/Céline Stucki