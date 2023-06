Curling, Europei 2021: l’Italia travolge l’Olanda e resta in corsa per le semifinali, Retornaz e compagni perfetti

L’Italia ha travolto l’Olanda con un fragoroso 10-4 agli Europei 2021 di curling. La nostra Nazionale maschile si è imposta in maniera nitida sul ghiaccio di Lillehammer (Norvegia), confermando il pronostico della vigilia e infilando così il terzo successo in questa rassegna continentale (a fronte di altrettante sconfitte).

Gli azzurri hanno battuto il fanalino di coda dopo otto end (sui dieci previsti), si sono portati al terzo posto in classifica (condiviso con altre quattro squadre) e continuano a restare in corsa per una comunque difficile qualificazione alle semifinali (riservata alle prime quattro classificate). Joel Retornaz e compagni hanno lo stesso punteggio (3-3) di Norvegia, Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca. In testa l’imbattuta Scozia (6-0) davanti alla Svezia (5-1).

Il quartetto tricolore, ieri sera battuto dalla Svizzera dopo il successo in mattinata contro la Repubblica Ceca, si è imposto in maniera autorevole, mettendo in chiaro le cose fin dalle prime frazioni dell’incontro. Per sognare in grande sarà decisiva la giornata di domani: alle ore 09.00 la sfida difficilissima contro la Svezia del fuoriclasse Niklas Edin, alle ore 19.00 il più abbordabile incontro con la Germania. Serviranno dei risultati positivi, uniti a incroci favorevoli dagli altri match, per continuare a rincorrere le semifinali.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Simone Gonin, Amos Mosaner, Sebastiano Arman partono a spron battuto, costruiscono un gioco strepitoso, mandano in affanno gli avversari e marcano quattro pregevoli punti nel primo end. Wouter Goesgens e compagni accorciano le distanze nella frazione successiva (4-2) e poi provano a imbrigliare la nostra Nazionale, ma il quartetto tricolore non traballa e lo skip si inventa una magia straripante nel finale, siglando due punti preziosissimi per ristabilire le distanze (6-2).

Scambio di favori tra quarto e quinto parziale (un po’ sofferto per i nostri portacolori), si va così all’intervallo sul 7-3. L’Italia spacca definitivamente la partita nel sesto end, dove è costretta a inseguire a lungo, ma poi Goesgens sbaglia il tiro conclusivo e gli azzurri strappano la mano. Il vantaggio è rilevante (8-3), gli oranje cercano di rimanere a galla (8-4) ma poi nell’ottavo gioco Retornaz e compagni non concedono nulla, mettono a segno altri due punti e chiudono i conti con anticipo.

I RISULTATI DELLA SESTA GIORNATA

Italia vs Olanda 10-4

Scozia-Danimarca 9-8

Svezia-Germania 9-6

Svizzera-Finlandia 6-5

Repubblica Ceca-Norvegia 10-6

LA CLASSIFICA DEGLI EUROPEI DI CURLING 2021

1. Scozia 6 vittorie

2. Svezia 5 vittorie

3. Repubblica Ceca 3 vittorie

3. Danimarca 3 vittorie

3. Italia 3 vittorie

3. Norvegia 3 vittorie

3. Svizzera 3 vittorie

8. Germania 2 vittorie

9. Finlandia 1 vittoria

9. Olanda 1 vittoria

Foto: © WCF / Steve Seixeiro