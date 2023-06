Curling, Europei 2021: l’Italia femminile firma l’impresa e sconfigge l’imbattuta Scozia. Ora si sogna…

L’Italia ha confezionato un’impresa strabiliante agli Europei 2021 di curling. La Nazionale femminile ha infatti sconfitto la Scozia per 8-7 contro qualsiasi pronostico della vigilia. Le nostre portacolori sono state semplicemente encomiabili sul ghiaccio di Lillehammer (Norvegia), dove hanno messo ko una delle grandi favorite per il podio finale, capace di infilare ben cinque vittorie fino a oggi e che si era presentata da imbattuta all’appuntamento.

L’Italia ha mostrato i muscoli, ha firmato il suo terzo successo in questa rassegna continentale, si è issata al sesto posto provvisorio in classifica generale, ha messo una più che concreta ipoteca sulla salvezza, sogna la qualificazione ai prossimi Mondiali (riservata alle migliori sette) ed è a un solo successo da Germania, Russia, Svizzera, Svezia che sono appaiate al secondo posto (le prime quattro accedono alle semifinali, la Scozia è in testa con cinque successi). Prossimo impegno stasera (ore 19.00) contro la Russia, un test probante per capire davvero se si può sognare in grande.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Le azzurre costringono le avversarie a una doppia mano nulla nei primi due end, giocando decisamente di astuzia e sciorinando un’arguzia tattica non indifferente. Il quartetto tricolore ha poi un guizzo magistrale, perché riesce a rubare la mano nella terza frazione e a marcare due punti pregevoli. Eve Muirhead e compagne appaiono frastornate, ma accorciano le distanze (1-2).

Dopo quattro giochi decisamente intensi, la mano passa a Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli: con l’ultimo tiro a favore la nostra skip si inventa una magia mirabolante e porta a casa addirittura quattro punti! L’Italia si issa sul 6-1 all’intervallo e sogna in grande, con la consapevolezza che le rivali non cederanno tanto facilmente l’onore delle armi. Le scozzesi si fanno subito sentire portando due stone in casa nel sesto end, ma le azzurre sono brave a replicare nel turno successivo (7-3).

Si entra nella fase conclusiva nell’incontro, l’Italia deve cercare di contenere la foga delle avversarie ma la fuoriclasse Muirhead è una sentenza e nell’ottavo end arrivano tre punti che riaprono la contesa (7-6). Constantini e compagne sono brave a non tremare e a siglare un punto cruciale (8-6) prima della frazione conclusiva. La Scozia cerca di costruire un’azione degna di nota, quantomeno per pareggiare e trascinare la contesa all’extra-end. Le azzurre rispondono colpo su colpo, concedono soltanto un punto e festeggiano una memorabile vittoria.

Foto: WCF/Steve Seixeiro