Coppa Davis 2021, i precedenti tra Jannik Sinner e Cilic. La Croazia ai raggi X: doppio micidiale

L’Italia si prepara alla sfida contro la Croazia, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2021, al meglio delle proprie possibilità. Gli azzurri sono stati i primi a staccare il biglietto per la seconda fase, battendo sia gli Stati Uniti che la Colombia, facendo leva sulla forza dei propri singolaristi, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner.

Domani si affronteranno i croati e la strategia sarà sempre la stessa, ovvero sperare che Sonego e Sinner facciano il loro dovere. Andiamo ad analizzare le caratteristiche dei prossimi avversari in relazione anche gli eventuali scontri in passato.

MARIN CILIC – Non ci sono precedenti con Sinner, ma è chiaro che lo status del croato è importante, citando il successo degli US Open 2014 e le Finali Slam disputate a Wimbledon (2017) e agli US Open (2018). In questo 2021, dopo un periodo di buio, ha ritrovato un po’ di confidenza e la vittoria nel torneo di San Pietroburgo del 1° novembre e la Finale raggiunta a Mosca (sconfitta contro Aslan Karatsev) non lasciano presagire un match facile. Certo, in questa sede il balcanico non ha incantato, considerando il ko contro il magiaro Zsombor Piros (n.282 ATP). Per lui che è attualmente il n.30 del ranking una battuta d’arresto pesante.

BORNA GOJO O NINO SERDARUSIC – Nessun precedente dei due giocatori con Sonego e dunque si giocherà senza riferimenti. Parliamo di tennisti di uno standard più basso, visto che Gojo è n.276 del ranking e Serdarusic è n.242 del mondo. Questa competizione però ha dimostrato che nulla va dato per scontato e la vittoria del citato Gojo contro l’australiano Popyrin lo sta a certificare.

NIKOLA MEKTIC/MATE PAVIC – Il doppio è l’arma segreta della squadra guidata da Vedran Martic, trattandosi del duo n.1 del ranking. Una grande esperienza e qualità per i due, messi però in seria difficoltà da Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti alle Olimpiadi di Tokyo. Un segnale? Staremo a vedere.

Foto: LaPresse