Classifica ATP Jannik Sinner, proiezioni ranking se batte Murray a Stoccolma. Corsa su Auger-Aliassime per la top10

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare Andy Murray agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. Il tennista italiano è atteso da un debutto di fuoco sul cemento indoor della capitale svedese perché di fronte si troverà il titanico britannico, ex numero 1 al mondo e vincitore tra le tante cose di tre Slam. L’altoatesino, sconfitto settimana scorsa da Carlos Alcaraz al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy ed estromesso dalle ATP Finals (salvo rinunce altrui), punta a una pronta reazione in un autentico big match. Si tratta dell’ennesimo esordio da brividi per il 20enne, spesso molto sfortunato con i tabelloni e con i vari sorteggi.

Jannik Sinner è ben consapevole che deve vincere il torneo e sperare che Felix Auger-Aliassime non acceda alla finale se vorrà scavalcare il canadese nel ranking ATP e rientrare nella top-10. Si tratta di una missione non semplice per il nostro portacolori, a partire da oggi visto l’avversario insidioso che si troverà di fronte e che appare comunque in ottima forma (ieri ha regolato il norvegese Viktor Durasovic). In palio il quarto di finale contro il vincente del derby statunitense tra Taylor Fritz e Tommy Paul, poi ci potrebbe essere una rivincita contro Frances Tiafoe in semifinale.

Felix Auger-Aliassime è invece atteso oggi dall’incrocio col serbo Filip Krajinovic, poi dall’eventuale quarto contro il vincente di Fucsovics-van de Zandschulp e potrebbe incrociare il connazionale Denis Shapovalov in semifinale. In caso di vittoria odierna Jannik Sinner salirebbe a quota 3155 punti (contro i 3150 attuali) e resterebbe in undicesima posizione nel ranking, all’inseguimento di Auger-Aliassime (3263 punti, non ne guadagnerà in caso di accesso ai quarti di finale).

RANKING ATP JANNIK SINNER (lunedì 15 novembre)

10° posto: se vince il torneo ATP 250 di Stoccolma e Felix Auger-Aliassime non arriva in finale

11° posto: se non vince il torneo ATP 250 di Stoccolma o lo vince ma Auger-Aliassime arriva in finale

© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer