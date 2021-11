Ciclocross, sesto appuntamento di Coppa del Mondo a Tábor. Prima tappa per Under 23 e Juniores

Domenica 14 novembre torna la Coppa del Mondo di Ciclocross dopo la pausa di un weekend dedicato ai Campionati Europei di Col du Vam nei Paesi Bassi. Completati i tre eventi negli Stati Uniti e i primi due in Belgio, dove comunque si tornerà nel prosieguo della stagione, è il momento della tappa di Tábor, in Repubblica Ceca, sesto evento stagionale di Coppa del Mondo. La grande novità è che da questa settimana prendono il via anche gli eventi di Coppa per le categorie Under 23 e Juniores, dopo che l’anno scorso l’esperimento fu bloccato dopo una sola gara, a causa di complicazioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Le gare della giornata di domenica saranno quindi cinque, si partirà alle 9.30 con gli Uomini Junior, per poi proseguire con le Donne Junior alle 10.30 e gli Uomini Under 23 alle 11.40. In tutte queste gare l’Italia sarà uno dei paesi con più atleti partecipanti. Da segnalare la presenza del neo medagliato europeo Luca Paletti nella gara dedicata agli atleti Juniores.

Alle 13.25 sarà il turno delle Donne Elite. Tra le protagoniste annunciate ci sarà di certo la neo campionessa d’Europa, già campionessa del mondo e prima in classifica generale, Lucinda Brand. Le sue maggiori avversarie sembrano essere Denise Betsema, prima a pari merito con la connazionale in Coppa del Mondo e la giovane ungherese Kata Blanka Vas, vincitrice dell’ultima tappa di Coppa a Overijse e seconda nella rassegna continentale. Le italiane al via saranno ben nove, avendo integrato al gruppo elite, molte delle giovani più talentuose del panorama azzurro. Saranno al via anche Alice Maria Arzuffi e Silvia Persico, rispettivamente ottava e nona agli Europei.

Chiuderà il programma la gara elite degli uomini alle 14.50. Nella classifica generale di Coppa del Mondo, il belga Eli Iserbyt ha già accumulato un buon vantaggio sui diretti inseguitori, ma la spenta prestazione ai campionati europei ha gettato una piccola ombra sul suo momento di forma, dando una speranza ai suoi avversari. Gli unici che hanno dimostrato di poter impensierire un Iserbyt molto costante, sono i suoi connazionali Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans e Toon Aerts, insieme al neo campione d’Europa, l’olandese Lars Van der Haar. Quattro gli azzurri al via, tra cui spicca il nome di Jakob Dorigoni, reduce da un ottimo nono posto ai Campionati Europei.

Foto: Federciclismo