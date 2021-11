Ciclocross, Europei 2021: Shirin Van Anrooij è campionessa tra le under-23, guidando un podio tutto olandese. Realini sesta

In questa seconda giornata dei Campionati Europei di Ciclocross 2021 di Col du Vam, l’olandese Shirin Van Anrooij si è laureata Campioness tra le Donne under-23. Grandissimo successo per la 19enne che ha condotto la gara sin dal primo giro, riuscendo a resistere a tutte le avversarie per ottenere la prima affermazione nella rassegna continentale, dopo aver vinto la gara Junior ai mondiali del 2020.

Alle sue spalle si è classificata la campionessa in carica Puck Pieterse, già protagonista in molte gare di Coppa del Mondo in questa stagione. La gara per lei si è messa subito in salita, a causa di una caduta nel tratto più fangoso che l’ha costretta a tornare indietro verso la zona dei ”box” per cambiare la bici danneggiata. Nonostante un furioso tentativo di rimonta, che l’ha vista arrivare anche a meno di 10 secondi dalla leader, ha dovuto cedere nell’ultimo giro, visibilmente provata dallo sforzo a cui è stata costretta.

Terzo gradino del podio per la terza olandese, la Campionessa del Mondo della categoria Fem Van Empel. Gara tutta all’inseguimento per lei, passata per larga parte in compagnia della francese Line Burquier, poi staccata nell’ultimo giro e relegata al quarto posto. Quinto posto per la seconda francese, Amandine Fouquenet, protagonista di una straordinaria partenza che l’aveva proiettata in testa, ma poi ripresa dalle atlete orange.

Sesto posto per l’azzurra Gaia Realini, autrice di una gara solida, sempre in compagnia delle pari età più forti. Una caduta e un po’ di fatica negli ultimi giri le hanno precluso di giocarsi un posto nelle migliori cinque, ma la sesta piazza, ottenuta con una volata di forza contro la lussemburghese Maire Schreiber rimane un buon piazzamento per lei. Le altre giovanissime italiane chiudono più arretrate: 20esima Lucia Bramati, 23esima Carlotta Borello e 27esima Alice Papo.

ORDINE D’ARRIVO CICLOCROSS EUROPEI 2021 – DONNE UNDER-23

Shirin Van Anrooij (NED) Puck Pieterse (NED) Fem Van Empel (NED) Line Burquier (FRA) Amandine Fouquenet (FRA) Gaia Realini (ITA) Marie Schreiber (LUX) Krystina Zemanová (CZE) Millie Couzens (GBR) Josie Nelson (GBR)

20. Lucia Bramati (ITA)

23. Carlotta Borello (ITA)

27. Alice Papo (ITA)

Foto: Foto LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla