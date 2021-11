Ciclocross, Europei 2021: a sorpresa vince Lars Van Der Haar! Jakob Dorigoni chiude nono

La corsa degli uomini elite è stata l’ultima gara di questi Campionati Europei 2021 di ciclocross e di certo regala la più grande sorpresa di questa due giorni in terra olandese. A laurearsi campione d’Europa è stato infatti Lars Van Der Haar che, davanti al festante pubblico di casa, si è imposto nella rassegna continentale per la seconda volta dopo il trionfo del 2015. Quarto oro in sei gare per gli atleti oranje, con quest’ultimo che ha un peso molto particolare, considerando che finora in stagione gli atleti belgi avevano dominato le gare di Coppa del Mondo.

Condotta di gara perfetta per il 30enne di Amersfoort, che ha lasciato sfogare i belgi, aumentando progressivamente il ritmo giro dopo giro, riagganciando il leader Quinten Hermans sul pavé del nono giro, per poi staccarlo ed involarsi da solo verso il traguardo. Hermans chiude secondo, dopo aver guidato per lungo tempo la gara. Alle sue spalle troviamo il belga Michael Vanthourenhout, autore di una buona gara, tornando sul podio dopo il secondo posto dello scorso anno.

Altri tre belgi chiudono ai piedi del podio, quarto Toon Aerts, quinto Laurens Sweeck e sesto Jens Adams. Giornata molto difficile invece per quello che alla vigilia era considerato il principale favorito, ovvero il campione europeo in carica Eli Iserbyt, che dovrà quindi lasciare la maglia stellata dopo un anno, giungendo solo dodicesimo al traguardo. Veramente ottima la prestazione dell’italiano Jakob Dorigoni che, alla prima apparizione al massimo livello internazionale, chiude al nono posto, mettendosi alle spalle atleti ben più blasonati. Chiude al 19° posto Gioele Bertolini.

ORDINE D’ARRIVO CICLOCROSS EUROPEI 2021 – UOMINI ELITE

Lars Van Der Haar (NED) Quinten Hermans (BEL) Michael Vanthourenhout (BEL) Toon Aerts (BEL) Laurens Sweeck (BEL) Jens Adams (BEL) Joshua Dubau (FRA) Joris Nieuwenhuis (NED) Jakob Dorigoni (ITA) Daan Soete (BEL)

19. Gioele Bertolini (ITA)

Foto: PhotoLiveMedia/DPPI/Fabien Boukla