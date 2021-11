Jonas Vingegaard si prepara per la prossima stagione agonistica con ancora un dubbio sul proprio programma sportivo. Il giovane danese si appresta per confermarsi ad alto livello in un grande giro ed a meno di sorprese dovrebbe essere al via del prossimo Tour de France accanto allo sloveno Primož Roglic.

Quest’anno c’è un motivo in più per il nativo di Hillerslev per puntare alla classifica generale della Grande Boucle, evento che ha già presentato il proprio itinerario. La Danimarca accoglierà infatti la partenza del Tour de France 2022 con una cronometro individuale da 13 chilometri.

L’alfiere della Jumbo Visma preferirebbe lottare allo stesso livello con il compagno di squadra con l’obiettivo di porre fine al dominio di Tadej Pogačar. Questo rappresenterebbe un importante cambio per il team che ha sempre optato per avere un solo uomo designato per il successo.

Vingegaard ha commentato in merito ai microfoni di Cyclingnews ad un recente evento di Londra: “Per il 2022 vorrei scegliere il Tour de France perché inizierà proprio dalla Danimarca. C’è anche un secondo motivo visto che potremmo avere due leader in squadra”.

Foto: LaPresse