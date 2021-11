Svelato in questi giorni il percorso del Giro d’Italia 2022, tanti dei big, come accade ormai da diverse stagioni, sembrano già essere defilati verso la partecipazione al Tour de France (possiamo fare i nomi di Pogacar e Roglic, ma anche del campione uscente Egan Bernal).

Resta però chi punta alla Corsa Rosa, uno di questi è il portoghese Joao Almeida, già protagonista nelle passate stagioni sulle strade del Bel Paese. Il corridore ex Quick-Step passerà alla UAE Emirates ed avrà i ruoli di capitano per giocarsi le proprie carte verso il Trofeo Senza Fine.

Le sue parole a Publico: “Se dovessi scegliere una corsa da vincere in carriera sarebbe sicuramente il Giro, lì ho una storia da portare a termine. Ci sono pochi chilometri a crono, quindi le salite saranno decisive e conteranno molto di più. Personalmente avrei preferito più chilometri a cronometro, ma è un Giro duro e non vedo l’ora di tornare”.

Sulla nuova squadra: “Non punterò al Giro ogni anno, so che in squadra imposteremo anche le cose diversamente. A volte possiamo anche scambiarci nei grandi giri, mentre altre potremmo anche correre insieme, perché no? Non vedo l’ora di correre con Tadej. Potremmo aiutarci, senza esserci d’intralcio. Mi piace lavorare per gli altri e aiutarli a vincere. Anche questo mi dà entusiasmo, non penso di essere un leader egocentrico”.

