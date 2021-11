Riprovarci e dare tutto. La Juventus Women torna in scena per il terzo match del Gruppo A di Champions League. Domani, alle ore 21.00, le bianconere giocheranno contro il Wolfsburg e sarà una sfida importante per la qualificazione alla fase successiva.

Le campionesse d’Italia, vittoriose contro il Servette 3-0 nella prima uscita, sono state poi sconfitte dalle vice-campionesse d’Europa del Chelsea 2-1, mettendo in mostra comunque grandi qualità. All’Allianz Stadium, dunque, ci sarà da affrontare una squadra che vanta una palmares ragguardevole: 6 titoli nazionali, 8 Coppe di Germania e 2 Champions League.

Attualmente la formazione allenata da Tommy Stroot è seconda nel campionato teutonico con 16 punti, due in meno del Bayern Monaco e ha vinto l’ultima sfida della Frauen-Bundesliga 3-2 contro l’Eintracht Francoforte in grande rimonta. Sotto 0-2 per le realizzazioni di Lara Prasnikar e di Laura Laura Freigang, è arrivata la reazione firmata da una doppietta dell’olandese Dominique Janssen e dalla marcatura dell’altra orange Jill Roord. Giocatrici quelle citate che sono senza dubbio tra i punti di forza della compagine tedesca, dotata di una grande profondità nella propria rosa.

Non sarà ovviamente semplice per le ragazze di Joe Montemurro, considerando anche il 5-0 del Wolfsburg al Servette dell’ultimo incontro disputato. La Juve dei record, con 32 successi consecutivi in Serie A, lancia il guanto di sfida con la forza delle sue certezze: Barbara Bonansea e Cristiana Girelli nel settore offensivo; Valentina Cernoia capace di costruire e di interdire; la personalità di Sara Gama in difesa.

Aspetti che potranno fare la differenza in una partita in cui la Vecchia Signora per storia e qualità è sfavorita.

Foto: LaPresse