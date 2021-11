Billie Jean King Cup 2021, seconda giornata: Russia e Svizzera eliminano Canada e Germania. Australia e Slovacchia sorprendono Belgio e USA

Ad una giornata dalla fine della fase a gironi della Billie Jean King Cup 2021, non abbiamo ancora una squadra qualificata per le semifinali. Poiché chi oggi aveva la chance per qualificarsi al penultimo atto della fu Fed Cup, non è riuscita a sfruttarla. E anzi, c’è una squadra come il Canada che, da poter arrivare tra le migliori quattro, si ritrova addirittura fuori dai giochi con un turno di anticipo.

Tutta colpa del pesante ko contro la Federazione Russa, che ha dominato in lungo e in largo la sfida di quest’oggi. Daria Kasatkina ha avuto vita facile con Carol Zhao, sconfiggendola in poco più di 50 minuti, mentre Anastasiya Pavlyuchenkova ha avuto bisogno del terzo set per mandare ko Rebecca Marino. Le speranze nordamericane si spengono con il doppio, con Liudmila Samsonova e la Kudermetova che mandano Ko il duo Marino/Dabrowski: in questo modo il Canada ha sì una vittoria e una sconfitta, ma con un passivo di 2-4; alle russe basterà una vittoria nel trittico di domani con la Francia per passare.

Anche il Belgio, nel gruppo B, perde l’occasione di chiudere i conti, e lo fa perdendo in maniera inaspettata con l’Australia. In mattinata Darija Gavrilova, numero 412 del mondo, ha sorpreso Greetje Minnen, poi è Storm Sanders a ribaltare Elise Mertens rifilandole un 6-0 nella terza frazione; a tenere in vita le fiamminghe è il doppio, composto dalle due sconfitte, che si impone sul duo Sanders/Perez.

Nel gruppo C la Slovacchia emula le oceaniche e battono inaspettatamente gli Stati Uniti. Nel primo match Viktoria Kuzmova fa il colpaccio con Shelby Rogers con un doppio 6-4, dando speranza alle europee, ma poi Danielle Collins rimette le cose a posto con Anna Karolina Schmiedlova. Il doppio è decisivo: ne escono vincitrici la Kuzmova assieme a Tereza Mihalikova, che sorprendono Caroline Dolehide e Coco Vandeweghe al terzo in un finale thrilling, con le donne a stelle e strisce che rimpiangeranno il match point non sfruttato. Ora le americane sono costrette a un successo per 3-0 domani con la Spagna per accedere in semifinale.

Vittoria quasi telefonata per la Svizzera nel gruppo D, rendendo la Germania il fanalino di coda con un solo successo in sei confronti. Prima Viktorija Golubic fa il suo con Andrea Petkovic, poi l’oro olimpico Belinda Bencic ha la meglio in un confronto di livello su Angelique Kerber nel match copertina della giornata; nel doppio è di nuovo la Golubic a fare la parte della leonessa con Jil Teichmann, le rossocrociate lasciano solo tre giochi ad Anna-Lena Friedsam e Natasja Mariana Schunk. Domani si giocheranno il passaggio del turno con la Repubblica Ceca.

BILLIE JEAN KING CUP 2021, RISULTATI 2 NOVEMBRE

Gruppo A

Russia – Canada 3-0

D. Kasatkina b. C. Zhao 6-3 6-1

A. Pavlyuchenkova b. R. Marino 6-4 4-6 6-2

L. Samsonova/V. Kudermetova b. G. Dabrowski/R. Marino 6-3 6-1

Gruppo B

Australia – Belgio 2-1

D. Gavrilova b. G. Minnen 6-4 1-6 6-4

S. Sanders b. E. Mertens 3-6 7-6 6-0

E. Mertens/G. Minnen b. E. Perez/S. Sanders 6-2 6-4

Gruppo C

Slovacchia – Stati Uniti 2-1

V. Kuzmova b. S. Rogers 6-4 6-4

D. Collins b. A. K. Schmiedlova 6-3 6-2

V. Kuzmova/T. Mihalikova b. C. Dolehide/C. Vandeweghe 6-2 6-7 12-10

Gruppo D

Svizzera – Germania 3-0

V. Golubic b. A. Petkovic

B. Bencic b. A. Kerber

V. Golubic/J. Teichmann b. A-L. Friedsam/N.M. Schunk 6-1 6-2

