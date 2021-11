Billie Jean King Cup 2021: Australia e Svizzera volano in semifinale

Sarà Australia-Svizzera la seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2021. Sul cemento di Praga (Repubblica Ceca), le due squadre non hanno deluso nella sfida decisiva del proprio girone e, sconfiggendo oggi le loro rispettive avversarie, hanno conquistato un posto tra le migliori quattro del torneo (raggiungendo così gli Stati Uniti e la Federazione Russa, compagini già qualificate dopo i rispettivi successi di ieri). Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio i match odierni.

Nel primo incontro di giornata l’Australia supera abbastanza agilmente la Bielorussia. Il gruppo capitanato da Alicia Molik chiude i giochi già con i primi due singolari grazie al successo di Storm Sanders su Yuliya Hatouka (per 6-3 6-3) e a quello di Ajla Tomljanovic su Aliaksandra Sasnovich (per 4-6 6-2 6-3). Il match di doppio viene dunque disputato solo per le statistiche e a vincerlo è la coppia bielorussa composta da Marozava/Sasnovich che ha la meglio sul duo Perez/Gadecki per 6-4 6-4.

Nel secondo scontro di giornata la Svizzera piega la Repubblica Ceca al termine di una grande battaglia. A partire meglio sono le padrone di casa con il successo di Marketa Vondrousova su Viktorija Golubic per 6-4 6-2. Le elvetiche non ci stanno e reagiscono con la grandissima vittoria in due set (7-6 6-4) di Belinda Bencic nel big match contro Barbora Krejcikova (numero 3 del ranking WTA). La contesa si sposta quindi all’ultimo e cruciale incontro: il doppio. Qui a scendere in campo sono da una parte la coppia Teichmann/Bencic e dall’altra il tandem Siniakova/Hradecka (quest’ultima al posto dell’infortunata Krejcikova): il duo svizzero non sbaglia niente e dopo un’ora e 8 minuti di partita regala la vittoria e la qualificazione alla squadra di Heinz Guenthardt.

BILLIE JEAN KING CUP 2021, RISULTATI 4 NOVEMBRE

Gruppo B

Australia – Bielorussia 2-1

Sanders (AUS) – Hatouka (BLR) 6-3 6-3

Tomljanovic (AUS) – Sasnovich (BLR) 4-6 6-2 6-3

Marozava/Sasnovich (BLR) – Perez/Gadecki (AUS) 6-4 6-4

Gruppo D

Svizzera – Repubblica Ceca 2-1

Vondrousova (CZE) – Golubic (SUI) 6-4 6-2

Bencic (SUI) – Krejcikova (CZE) 7-6 6-4

Teichmann/Bencic (SUI) – Hradecka/Siniakova (CZE) 6-3 6-3