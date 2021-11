Billie Jean King Cup 2021, la finale sarà RTF-Svizzera

Le Finals della Billie Jean King Cup di tennis, in corso di svolgimento a Praga, in Repubblica Ceca, oggi, venerdì 5 novembre, ha visto andare in scena le semifinali: domani, sabato 6 novembre, a partire dalle ore 16.00, si disputerà la finale, che vedrà opposte RTF e Svizzera.

Nella prima semifinale la RTF (Russian Tennis Federation) ha battuto per 2-1 gli USA: nei due singolari Liudmila Samsonova ha superato Sloane Stephens per 1-6 6-4 6-3, mentre Danielle Rose Collins ha pareggiato i conti vincendo con Anastasia Pavlyuchenkova per 6-7 7-6 6-2.

Il doppio decisivo, però, ha sorriso alla RTF, dato che Veronika Kudermetova e Liudmila Samsonova hanno battuto abbastanza agevolmente Shelby Rogers e Coco Vandeweghe, superate per 6-3 6-3.

Molto più netto il risultato della seconda semifinale, dove la Svizzera ha battuto l’Australia per 2-0 concedendole appena otto giochi: sfida chiusa dopo i singolari, con Jil Belen Teichmann che ha battuto Storm Sanders per 6-0 6-3 e Belinda Bencic ch ha superato Ajla Tomljanovic per 6-3 6-2.

A risultato acquisito non si è giocato il doppio previsto tra Ellen Perez/Storm Sanders e Viktorija Golubic/Stefanie Vögele.

Venerdì 5 novembre – Semifinali

RTF-USA 2-1

Ludmilla Samsonova batte Sloane Stephens 1-6 6-4 6-3

Danielle Rose Collins batte Anastasia Pavlyuchenkova 6-7 7-6 6-2

Veronika Kudermetova/Ludmilla Samsonova battono Shelby Rogers/Coco Vandeweghe 6-3 6-3

Australia-Svizzera 0-2

Jil Belen Teichmann batte Storm Sanders 6-0 6-3

Belinda Bencic batte Ajla Tomljanovic 6-3 6-2

Ellen Perez/Storm Sanders contro Viktorija Golubic/Stefanie Vögele non disputata

Sabato 6 novembre

Dalle 16.00

Finalissima

RTF-Svizzera

Foto: LaPresse