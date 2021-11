Beach volley, World Tour Itapema 2021: tre coppie azzurre a caccia di gloria sulla sabbia brasiliana. Lupo/Ranghieri: debutto austriaco

Scattano nel pomeriggio italiano le sfide del tabellone principale del torneo 4 stelle di Itapema che chiude il 2021 del World Tour con tre coppie italiane al via: Lupo/Ranghieri e Bonifazi/Manni (provenienti dalle qualificazioni) tra gli uomini e Scampoli/Bianchin tra le donne.

C’è molta attesa per vedere all’opera Daniele Lupo e Alex Ranghieri che iniziano oggi la loro avventura assieme a caccia di un posto ai Giochi Olimpici di Parigi. La coppia italiana allenata da Dionisio Lequaglie sarà in campo alle 17 per affrontare gli austriaci Friedl/Trummer, coppia austriaca che vanta un podio nel World Tour 1 stella di Knokke in Belgio nel 2019 e due quarti posti quest’anno nei tornei 1 stella di Montpellier e Cervia. Nell’altra semifinale del girone di fronte i norvegesi Berntsen/Mol e i messicani Stephens/Sarabia. Primo posto non impossibile per la coppia italiana.

Buone possibilità di qualificazione al secondo turno per la coppia italiana proveniente dalle qualificazioni, Benzi/Bonifazi che esordirà alle 15.20 con una delle coppie più forti del movimento brasiliano, Evandro/Alvaro Filho, coppia nuova di zecca con Evandro che vanta un passato di altissimo livello, compresa la vittoria al Mondiale di Vienna 2017. Nell’altra semifinale del girone di fronte i russi Kramarenko/Hudyakov e i cechi Bercik/Dumek.

Strada in salita per le azzurre Scampoli/Bianchin che dovranno affrontare nella semifinale del girone alle 14.30 la coppia di casa Andressa/Vitoria, quinte a Brno quest’anno e al terzo torneo della stagione assieme. Nell’altra semifinale del girone di fronte le ceche Hermannova/Stochlova e le statunitensi Quiggle/Schermerhorn.

Secondo turno qualificazioni femminili: Carol/Barbara (BRA)-Josi/Carol Goerl (BRA) 2-0 (21-7, 21-12), Körtzinger/Christ (GER)-Schneider/Klinke (GER) 0-2 (17-21, 21-23), Vieira/Chamereau (FRA)-Kraft/Hildreth (USA) 2-1 (21-18, 14-21, 15-10), Hladun/Romaniuk (UKR)-Taiana Lima/Hegeile (BRA) 0-2 (16-21, 13-21), Tainá/Victoria (BRA)-Mumby/Grimson (ENG) 2-0 (21-10, 21-10), Dave/Starikov (ISR)-Nyström/Gusarova (CYP) 0-2 (20-22, 13-21), Gutierrez/Torres (MEX)-Windeleff/Bisgaard (DEN) 0-2 (18-21, 14-21), Hashimoto/Reika (JPN)-Andressa/Vitoria (BRA) 0-2 (21-23, 19-21).

Semifinali gironi femminili. Pool A: Agatha/Duda (BRA)-Windeleff/Bisgaard (DEN), Davidova/Lunina (UKR)-Rivas Zapata/Chris (CHI).Pool B: Maria Antonelli/Fernanda (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP), Makhno/Makhno (UKR)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR). Pool C: Rebecca/Talita (BRA)-Schneider/Klinke (GER), Cannon/Hughes (USA)-Placette/Richard (FRA). Pool D: Carol/Barbara (BRA)-Shiba/Take (JPN), Hasegawa/Sakaguchi (JPN)-Grüne/Schulz (GER). Pool E: Stam/Schoon (NED)-Nyström/Gusarova (CYP), Carro/Lobato (ESP)-Tainá/Victoria (BRA). Pool F: Gallay/Pereyra (ARG)-Vieira/Chamereau (FRA), Ishii/Mizoe (JPN)-Elize Maia/Thamela (BRA). Pool G: Hermannova/Stochlova (CZE)-Quiggle/Schermerhorn (USA), Andressa/Vitoria (BRA)-Scampoli/Bianchin (ITA). Pool H: Müller/Tillmann (GER)-Kotnik/Lovsin (SLO), Day/Flint (USA)-Taiana Lima/Hegeile (BRA).

Semifinali gironi maschili: Pool A: Evandro/Álvaro Filho (BRA)-Bonifazi/Benzi (ITA), Kramarenko/Hudyakov (RUS)-Bercik/Dumek (CZE). Pool B: Alison/Guto (BRA)-Huerta/Jiménez (ESP), Sander/Crabb (USA)-Brinck/Abell (DEN). Pool C: George/Andre (BRA)-Popov/Reznik (UKR), Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Krou/Aye (FRA). Pool D: Azaad/Capogrosso (ARG)-Vitor Felipe/Renato (BRA), Dziadkou/Piatrushka (BLR)-Nurminen/Siren (FIN). Pool E: Schalk/Brunner (USA)-Arthur/Pedro Solberg (BRA), Åhman/Hellvig (SWE)-Hannibal/Cairus (URU). Pool F: Lupo/Ranghieri (ITA)-Friedl/Trummer (AUT), Berntsen/Mol (NOR)-Stephens/Sarabia (MEX). Pool G: Huber/Dressler (AUT)-Huster/Winter (GER), Pfretzschner/Sowa (GER)-Budinger/Field (USA). Pool H: Gavira/Huerta (ESP)-Saymon/Oscar (BRA), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Aravena/Droguett (CHI)

Foto Fivb