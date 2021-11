Beach volley, World Tour 2021 Itapema. Lupo/Ranghieri subito ok! Sconfitte per Benzi/Bonifazi e Scampoli/Bianchin

Una vittoria e due sconfitte: questo il bilancio del primo round di incontri nella fase dei gironi preliminari del torneo 4 stelle di Itapema in Brasile per l’Italvolley. La vittoria, convincente, arriva grazie alla coppia più attesa, quella formata da Daniele Lupo e Alex Ranghieri che superano con un secco 2-0 (21-14, 21-14) al termine di una partita senza storia, gli austriaci Friedl/Trummer. La coppia azzurra si aggiudica così l’accesso alla fase ad eliminazione diretta ma nella nottata italiana potrebbe fare ancora meglio, centrando la qualificazione agli ottavi di finale.

Nella finale del girone Ranghieri/Lupo se la vedranno alle 23 con i temibili norvegesi Berntsen/Mol che hanno sconfitto nell’altra semifinale del girone i messicani Stephens/Sarabia. I norvegesi giocano assieme dal 2018, sono saliti una sola volta sul podio, al terzo posto sulla sabbia di casa a Oslo e arrivano da una stagione in chiaroscuro che li ha visti, come miglior risultato, chiudere al nono posto il torneo 4 stelle di Gstaad.

Sconfitta più che onorevole e anche con qualche piccolo rimpianto per Benzi/Bonifazi che si sono superati contro uno dei top team brasiliani, Evandro/Alvaro Filho. La coppia italiana ha vinto un sontuoso primo set con il punteggio di 21-17, mettendo costantemente in difficoltà i padroni di casa, poi nel secondo parziale la reazione di Evandro e Alvaro Filho ha permesso ai brasiliani di imporsi nettamente 21-14. Nel tie break qualche situazione sfortunata per gli azzurri ha fatto pendere l’ago della bilancia a favore dei brasiliani che si sono imposti 15-11.

Nella finale che vale il terzo posto nel girone e dunque l’accesso ai sedicesimi di finale Benzi/Bonifazi affronteranno domani alle 13.40 i cechi Bercik/Dumek che hanno come miglior risultato in stagione in quinto posto nel torneo 1 stella di Rubavu in Rwanda.

Finale per il terzo posto da disputare anche per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin che sono state sconfitte nettamente dalla coppia di casa Andressa/Vitoria che si sono imposte con un secco 2-0 (21-8, 21-12) al termine di un match a senso unico. Le azzurre dovranno ritrovarsi in fretta perchè domani alle 12.50 saranno in campo contro le statunitensi Quiggle/Schermerhorn, vincitrici quest’anno, del primo torneo di Sofia e terze nel secondo, assidue frequentatrici del circuito AVP, con in palio un posto nei sedicesimi di finale.

Semifinali gironi femminili. Pool A: Agatha/Duda (BRA)-Windeleff/Bisgaard (DEN) 2-0 (21-12, 21-15), Davidova/Lunina (UKR)-Rivas Zapata/Chris (CHI) 2-0 (21-15, 21-19). Pool B: Maria Antonelli/Fernanda (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (21-19, 13-21, 9-15), Makhno/Makhno (UKR)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-1 (27-25, 21-23, 18-16). Pool C: Rebecca/Talita (BRA)-Schneider/Klinke (GER) 2-0 (21-17, 21-16), Cannon/Hughes (USA)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-18, 21-16). Pool D: Carol/Barbara (BRA)-Shiba/Take (JPN) 2-0 (21-10, 21-14), Hasegawa/Sakaguchi (JPN)-Grüne/Schulz (GER) 1-2 (13-21, 22-20, 10-15). Pool E: Stam/Schoon (NED)-Nyström/Gusarova (CYP) 2-0 (21-16, 21-14), Carro/Lobato (ESP)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (17-21, 13-21). Pool F: Gallay/Pereyra (ARG)-Vieira/Chamereau (FRA) 0-2 (16-21, 18-21), Ishii/Mizoe (JPN)-Elize Maia/Thamela (BRA) 0-2 (12-21, 19-21). Pool G: Hermannova/Stochlova (CZE)-Quiggle/Schermerhorn (USA) 2-0 (21-18, 21-18), Andressa/Vitoria (BRA)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-8, 21-12). Pool H: Müller/Tillmann (GER)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (21-17, 21-11), Day/Flint (USA)-Taiana Lima/Hegeile (BRA) 1-2 (21-13, 19-21, 14-16).

Finali primo posto gironi femminili: Agatha/Duda (BRA)-Davidova/Lunina (UKR), Álvarez/Moreno (ESP)-Makhno/Makhno (UKR), Rebecca/Talita (BRA)-Cannon/Hughes (USA), Carol/Barbara (BRA)-Grüne/Schulz (GER), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA), Vieira/Chamereau (FRA)-Elize Maia/Thamela (BRA), Hermannova/Stochlova (CZE)-Andressa/Vitoria (BRA), Müller/Tillmann (GER)->Taiana Lima/Hegeile (BRA)

Finali terzo posto gironi femminili: Windeleff/Bisgaard (DEN)-Rivas Zapata/Chris (CHI), Maria Antonelli/Fernanda (BRA)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR), Schneider/Klinke (GER)-Placette/Richard (FRA), Shiba/Take (JPN)-Hasegawa/Sakaguchi (JPN), Nyström/Gusarova (CYP)-Carro/Lobato (ESP), Gallay/Pereyra (ARG)-Ishii/Mizoe (JPN), Quiggle/Schermerhorn (USA)-Scampoli/Bianchin (ITA), Kotnik/Lovsin (SLO)-Day/Flint (USA)