Beach volley, World Tour 2021, Itapema. Esame di brasiliano per Lupo/Ranghieri. Out le altre coppie azzurre

Restano in corsa solo Daniele Lupo e Alex Ranghieri nella fase ad eliminazione diretta del torneo 4 stelle di Itapema in Brasile. La coppia azzurra affronterà nella sfida che vale l’accesso ai quarti di finale alle 22.00 i padroni di casa Saymon/Oscar che nei sedicesimi hanno eliminato i cechi Bercik/Dumek.

Sia Saymon Barbosa, 28 anni, che Oscar Brandao, 36 anni, dopo buoni risultati nella prima parte della carriera con compagni diversi, sono finiti un po’ al margine del movimento brasiliano del beach volley maschile e si trovano ora assieme a tentare di risalire la china. Sfida difficile ma non impossibile per la coppia italiana che, in caso di successo, se la vedrebbe nei quarti con la vincente di Alison/Guto-Schalk/Brunner.

Non è andata bene alle altre due coppie italiane in gara nel tabellone principale a Itapema. Sconfitta di misura, in campo maschile per Benzi/Bonifazi che subiscono la seconda rimonta in due giorni e si fermano al 25° posto. Contro i cechi Bercik/Dumek gli azzurri hanno vinto il primo set 21-18, poi sono stati sconfitti 21-16 nel secondo parziale e nel tie break si sono arresi ai vantaggi 18-16.

In campo femminile niente da fare per Scampoli/Bianchin, anche loro uscite di scena nel girone preliminare. La coppia statunitense Quiggle/Schermerhorn si dimostra superiore e si impone con un secco 2-0: primo set senza storia con le statunitensi che vincono 21-11, secondo set con la bella reazione delle azzurre che però si fermano a quota 19.

Finali terzo posto gironi femminili: Windeleff/Bisgaard (DEN)-Rivas Zapata/Chris (CHI) 2-0 (21-11, 21-18), Maria Antonelli/Fernanda (BRA)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-1 (17-21, 21-14, 15-11), Schneider/Klinke (GER)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-18, 14-21, 13-15), Shiba/Take (JPN)-Hasegawa/Sakaguchi (JPN) 0-2 (16-21, 15-21), Nyström/Gusarova (CYP)-Carro/Lobato (ESP) 1-2 (17-21, 21-11, 10-15), Gallay/Pereyra (ARG)-Ishii/Mizoe (JPN) 0-2 (17-21, 12-21), Quiggle/Schermerhorn (USA)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-11, 21-19), Kotnik/Lovsin (SLO)-Day/Flint (USA) 0-2 (19-21, 18-21)

Sedicesimi di finale femminili: Grüne/Schulz (GER)-Quiggle/Schermerhorn (USA) 0-2 (18-21, 20-22), Stam/Schoon (NED)-Maria Antonelli/Fernanda (BRA) 1-2 (21-18, 16-21, 12-15), Cannon/Hughes (USA)-Carro/Lobato (ESP) 2-0 (21-19, 21-19), Davidova/Lunina (UKR)-Ishii/Mizoe (JPN) 1-2 (14-21, 21-18, 12-15), Makhno/Makhno (UKR)-Day/Flint (USA) 0-2 (16-21, 11-21), Vieira/Chamereau (FRA)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-18, 19-21, 11-15), Hermannova/Stochlova (CZE)-Windeleff/Bisgaard (DEN) 0-2 (18-21, 24-26), Taiana Lima/Hegeile (BRA)-Hasegawa/Sakaguchi (JPN) 2-1 (18-21, 24-22, 15-4)

Ottavi di finale femminili: Agatha/Duda (BRA)-Quiggle/Schermerhorn (USA), Andressa/Vitoria (BRA)-Maria Antonelli/Fernanda (BRA), Müller/Tillmann (GER)-Cannon/Hughes (USA), Rebecca/Talita (BRA)-Ishii/Mizoe (JPN), Carol/Barbara (BRA)-Day/Flint (USA), Tainá/Victoria (BRA)-Placette/Richard (FRA), Elize Maia/Thamela (BRA)-Windeleff/Bisgaard (DEN), Álvarez/Moreno (ESP)-Taiana Lima/Hegeile (BRA)

Finali terzo posto gironi maschili: Bonifazi/Benzi (ITA)-Bercik/Dumek (CZE) 1-2 (21-18, 16-21, 16-18), Huerta/Jiménez (ESP)-Brinck/Abell (DEN) 0-2 (17-21, 14-21), Popov/Reznik (UKR)-Kuvichka/Kislytsyn (RUS) 1-2 (18-21, 21-11, 8-15), Azaad/Capogrosso (ARG)-Nurminen/Siren (FIN) 0-2 (21-23, 17-21), Schalk/Brunner (USA)-Hannibal/Cairus (URU) 2-0 (21-15, 21-15), Friedl/Trummer (AUT)-Stephens/Sarabia (MEX) 2-0 (21-19, 21-18), Huster/Winter (GER)-Budinger/Field (USA) 1-2 (15-21, 21-19, 9-15), Gavira/Huerta (ESP)-Aravena/Droguett (CHI) 2-0 (21-15, 21-19).

Sedicesimi di finale maschili: Kramarenko/Hudyakov (RUS)-Schalk/Brunner (USA) 0-2 (22-24, 18-21), Saymon/Oscar (BRA)-Bercik/Dumek (CZE) 2-0 (21-19, 21-16), Berntsen/Mol (NOR)-Budinger/Field (USA) 0-2 (16-21, 17-21), Arthur/Pedro Solberg (BRA)-Kuvichka/Kislytsyn (RUS) 2-0 (21-16, 21-18), Sander/Crabb (USA)-Gavira/Huerta (ESP) 2-0 (21-19, 21-15), Pfretzschner/Sowa (GER)-Nurminen/Siren (FIN) 2-1 (14-21, 21-19, 15-13), Dziadkou/Piatrushka (BLR)-Friedl/Trummer (AUT) 2-0 (21-18, 21-16), Krou/Aye (FRA)-Brinck/Abell (DEN) 0-2 (15-21, 18-21)

Ottavi di finale maschili: Alison/Guto (BRA)-Schalk/Brunner (USA), Lupo/Ranghieri (ITA)-Saymon/Oscar (BRA), Åhman/Hellvig (SWE)-Budinger/Field (USA), Vitor Felipe/Renato (BRA)-Arthur/Pedro Solberg (BRA), George/Andre (BRA)-Sander/Crabb (USA), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Pfretzschner/Sowa (GER), Huber/Dressler (AUT)-Dziadkou/Piatrushka (BLR), Evandro/Álvaro Filho (BRA)-Brinck/Abell (DEN).

Foto Fivb