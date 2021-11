Calcio, Giampiero Galeazzi verrà ricordato nel prepartita di Italia-Svizzera

Stasera, alle ore 20.45, sarà dato il calcio d’inizio all’Olimpico di Roma alla grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio tra Italia e Svizzera.

Gli azzurri di Roberto Mancini si giocheranno tanto sul rettangolo verde capitolino, trattandosi di un vero e proprio scontro diretto con gli elvetici. Le due compagini sono in vetta con gli stessi punti nel proprio girone e un successo sarebbe importante per staccare il biglietto per la fase finale della rassegna iridata.

Una giornata particolare, però, per il mondo dello sport italiano. Oggi, all’età di 75 anni, ci ha lasciato Giampiero Galeazzi, volto noto del giornalismo sportivo. Un personaggio che con la sua professionalità ed emotività ha saputo raccontare come pochi altri le gesta dei campioni di vari sport: dal calcio, passando per il tennis e arrivando al canottaggio e alla canoa.

Per questo, all’Olimpico, ‘Bisteccone’ sarà ricordato con una foto sul maxi schermo e un annuncio nel prepartita della sfida di questa sera. “Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti“, aveva anticipato stamane in un tweet la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

Ci si augura che la Nazionale abbia una motivazione in più per centrare un successo e magari dedicare a Giampiero questo risultato.

Foto: Olycom LaPresse