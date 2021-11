LIVE Irlanda-Italia 0-2 Under21 in DIRETTA: Cancellieri e Lucca firmano le reti della vittoria. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.30 ecco le pagelle:

IRLANDA U21 (3-4-2-1): Maher 6.5; O’Brien 5, McGuinness 5, Bagan 5; O’Connor 5, Kilkenny 5 (76′ Tierney 6), Coventry 6, Wright 6.5; Smallbone 5.5 (76′ Devoy 6), Noss 5 (56′ Ebosele 6); Whelan 6 (56′ Kayode 6). C.T. Crawford 5.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 6.5, Lovato 6 (33′ Pirola 6.5), Okoli 7, Cambiaso 7; Rovella 6.5, Sa. Esposito 6, Ricci 5; Colombo 6 (86′ Cancellieri 7), Lucca 8.5, Vignato 7 (93′ Mulattieri s.v.). C.T. Nicolato 7.

20.26 Italia che vince una partita brutta ma dominata nella ripresa dove viene firmata nel finale da Cancellieri. Si fa notare Lucca autore di gol e assist.

93′ Fine della partita, Irlanda-Italia 0-2 U21.

92′ Lucca di testa non trova la porta.

90′ Gooooooooooooooooooool, Cancellieriiiiiiiiiiiiiiii, Lucca compie un grande assist per Cancellieri che con la punta mette in rete, Irlanda-Italia 0-2 U21.

88′ Irlanda che prova il tutto per tutto in attacco.

86′ Fuori Colombo e dentro Cancellieri nell’Italia.

84′ Miracolo di Maher che dice no a Lorenzo Colombo che aveva tirato con l’esterno sinistro.

82′ Carnesecchi anticipa Devoy prima del tiro a botta sicura.

80′ Colombo ci prova dalla distanza, para Maher.

78′ Sinistro di Lucca che sfiora il secondo palo.

76′ Tierney e Devoy dentro, fuori Kilkenny e Sballbone nell’Irlanda.

74′ Tiro a giro di Vignato che non trova la porta.

72′ Conclusione da fuori area di Rovella che chiama all’intervento in due tempi il portiere dell’Irlanda.

70′ Soffre l’Italia su i palloni alti, si muove la panchina azzurra.

68′ Ebosele da buona posizione spara alto sopra la traversa.

66′ Punizione da posizione pericolosa per l’Irlanda.

64′ Paolo Nicolato passeggia nervoso in panchina, ricordando il pareggio subito all’ultimo minuto contro la Svezia.

62′ Irlanda che prova con i lanci lunghi ad impensierire la difesa azzurrina.

60′ Discesa di Cambiaso che non trova compagni al momento del cross, ma è assolutamente scatenato il giocatore del Genoa.

58′ Ebosele e Kayode dentro, fuori Whelan e Noss nell’Irlanda.

56′ Possesso palla prolungato ora dell’Italia.

54′ Pressing alto dell’Italia, vuole arrivare al raddoppio.

52′ Vignato va al cross, non trova compagni sul secondo palo.

50′ Intanto la Svezia dilaga contro la Bosnia 4-0.

48′ Cambiaso al volo sfiora subito la traversa.

46′ Inizia la ripresa!

19.22 Finisce la prima frazione in una partita che vive su i lampi di Vignato e di Wright a sinistra. Abile Lucca nella rete, approfittando della disattenzione difensiva dei padroni di casa.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Irlanda-Italia 0-1 U21.

43′ Wright sempre al cross a sinistra, ma sbaglia l’appoggio.

41′ Italia molto attiva in contropiede, ma fatica a comandare il gioco.

39′ Vignato con il destro ad un soffio dal raddoppio.

37′ Irlanda che prova alzare il baricentro, due passaggi di fila sbagliati da Ricci.

35′ Fuori Lovato e dentro Pirola per l’Italia.

33′ Problema fisico per Lovato, tra poco un cambio.

31′ Molto astuto Lucca nella rete, sveglio a vedere il possibile errore difensivo dell’Irlanda.

29′ Goooooooooooooooooool, Luccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cross di Bellanova che trova l’errore difensivo di Bagan, trovando tutto solo Lucca che non sbaglia, Irlanda-Italia U21 0-1.

27′ Punizione di Esposito che finisce sulla barriera.

25′ Partita molto lenta, azzurri che non riescono a dare ritmo.

23′ Smallbone con il mancino sbaglia completamente la conclusione.

21′ Corner corto dell’Irlanda che non sortisce effetti.

19′ Wright va al cross, Lovato anticipa l’attaccante della squadra di casa.

17′ Partita molto bloccata tatticamente, si difende bene l’Irlanda con la difesa a tre.

15′ Ricci ci prova da fuori, pallone oltre i pali.

13′ Traversone di Bellanova che trova Vignato che al volo non trova la porta.

11′ Cross ancora di Cambiaso ma questa volta rimpallato dalla difesa.

9′ Tiro di Vignato che viene murato dalla difesa avversaria.

7′ Cross di Cambiaso con il destro che non trova precisione.

5′ Ancora l’Irlanda, corner battuto sul secondo palo che trova Wright commettere fallo su Cambiaso.

3′ Irlanda che prova a partire forte, subito pressing offensivo.

1′ Inizia la partita!

18.25 Entrano in campo le nazionali, tra poco si parte!

18.20:

18.15 Le parole di Nicolato alla vigilia: “Tonali ha un peso specifico troppo importante in questa squadra, dovremo cercare di sviluppare altre dinamiche. La costruzione del gruppo avviene mettendo un mattone dopo l’altro, conservando i precedenti. Cosa servirà a Dublino? Aggressione e intensità”.

18.10 Le altre otto migliori seconde accedono agli spareggi, da disputare in gare di andata e ritorno. Le quattro vincitrici si qualificheranno alla fase finale dove sono già ammesse Georgia e Romania.

18.05 La classifica del gruppo F:

Svezia 11 punti (5 partite)

Italia 10 punti (4)

Montenegro 7 punti (6)

Irlanda 7 punti (4)

Bosnia 5 punti (5)

Lussemburgo 1 punto (6)

18.00 Le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda si qualificano direttamente alla fase finale, che si disputerà in Georgia e Romania a giugno 2023.

17.55 Ecco le formazioni ufficiali:

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O’Brien, McGuinness, Bagan; O’Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Noss; Whelan. All. Crawford

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Cambiaso; Rovella, Sa. Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. All. Nicolato

17.50 Buonasera e benvenuti all’importantissimo match della nostra Under 21 italiana contro l’Irlanda.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Irlanda-Italia Under 21 match di qualificazione all’Europeo di categoria, match importante per la corsa al primo posto nel girone.

Nicolato non avrà a disposizione Tonali, convocato in Nazionale maggiore da Roberto Mancini: ritrova, però, il portiere titolare Marco Carnesecchi, che tornerà in porta al posto di Turati e lo farà da capitano. In difesa Bellanova a destra, Lovato, Okoli e Udogie a sinistra, quest’ultimo in ballottaggio con Cambiaso del Genoa. Regista a centrocampo Esposito, con due tra Rovella, Fagioli e Ricci a completare il reparto. In attacco pochi dubbi: Colombo, Lucca e Vignato comporranno il tridente titolare.

L’allenatore irlandese Crawford opta per un 4-2-3-1 con Maher tra i pali, O’Connor, O’Brien, McGuinness e Bagan in difesa. Mediana con Conventry e Kilkenny pronti a far da schermo alla difesa. Sulla trequarti O’Neill, Tierney e Ferry giocheranno alle spalle di Ferguson attaccante centrale.

Partita: Irlanda-Italia Under 21

Data: 12 novembre 2021

Orario: 18.30

Canale tv e streaming: Rai 2, Rai Sport, Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI di Irlanda-Italia Under 21

Irlanda (4-2-3-1): Maher; O’Connor, McGuinness, O’Brien, Bagan; Kilkenny, Conventry; Ferry, O’Neill, Tierney; Ferguson.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Cambiaso; Ricci, Rovella, Esposito; Vignato, Lucca, Colombo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia Under 21 match di qualificazione all’Europeo di categoria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.