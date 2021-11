Basket, terza giornata EuroCup: la Virtus Bologna vola in Montenegro e affronta il Buducnost, trasferta tedesca ad Ulm per la Reyer Venezia

Prosegue senza sosta la 7Days EuroCup 2021/2022 di basket. La seconda competizione continentale più importante vedrà le 20 squadre in lizza scendere sul parquet tra oggi e domani per la terza giornata. Le nostre portacolori Virtus Bologna e Reyer Venezia (entrambe inserite nel girone B) giocheranno questo turno in trasferta, rispettivamente contro i montenegrini del Buducnost Podgorica e contro i tedeschi del ratiopharm Ulm.

La squadra di coach Scariolo punta al terzo successo consecutivo in EuroCup, dopo aver battuto nel match inaugurale i turchi del Bursaspor (101-83 il risultato finale nella trasferta turca) e successivamente proprio i tedeschi di Ulm – avversari dei veneziani – al PalaDozza sette giorni fa (87-76); il Buducnost, invece, ha battuto nelle prime due giornate Ulm (79-86 in trasferta) e Valencia in casa (71-70). I bolognesi e i montenegrini condividono la vetta della classifica del raggruppamento B, insieme agli sloveni del Cedevita Ljubljana (2 vittorie e 0 sconfitte) e sono ancora imbattute in EuroCup. Sul fronte Serie A, invece, le V-nere hanno incassato due battute d’arresto consecutive contro le neo-promosse Napoli (92-89) e Tortona (93-76). Coach Scariolo spera di poter contare anche su Jakarr Sampson, reduce da un infortunio che l’ha tenuto fermo ai box negli ultimi giorni (il centro americano è stato uno dei protagonisti del successo su Ulm della scorsa settimana). Gli avversari della Virtus, guidati in panchina dal serbo Aleksandar Dzikic, si presentano al match di domani sera forti anche della seconda posizione in classifica nella Lega Adriatica (ovvero il campionato di basket istituito nel 2001 che include le squadre delle nazioni appartenenti all’ex-Jugoslavia ovvero: Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro e Serbia) frutto di 5 vittorie ed una sola sconfitta in sei turni disputati, dietro al solo Partizan Belgrado di coach Obradovic. Tra le fila del Buducnost Podgorica milita anche una ex stella della nostra Serie A: si tratta di Vladimir Micov, trascinatore nelle ultime stagioni dell’Olimpia Milano. Il serbo classe 1985 viaggia con una media di 10.5 punti a partita nelle prime due uscite in EuroCup (7 punti contro Ulm e 14 contro Valencia) e vorrà sicuramente ‘vendicare’ la sconfitta nella finale scudetto della scorsa stagione. Da tenere in considerazione anche il bosniaco Etin Adic, autore di 17 punti nell’ultima giornata (con un 5/6 da due e 2/4 dall’arco) e il montenegrino di passaporto Justin Cobbs, match winner contro Valencia.

Discorso diverso, invece, per l’Umana Reyer Venezia. Gli oro-granata di coach De Raffaele volano in Germania per affrontare i tedeschi del ratiopharm Ulm. Entrambe le squadre sono alla ricerca del pronto riscatto dopo la sconfitta maturata nella scorsa giornata: i lagunari hanno perso in casa contro i turchi del Bursaspor per 62-70 dopo essere stati in vantaggio per quasi tutta la partita (ultimo quarto chiuso 5-24 in favore degli ospiti), mentre i tedeschi sono caduti al PalaDozza di fronte alla Virtus Bologna. La Reyer arriva al match di domani sera dopo la sconfitta a fil di sirena (non senza qualche polemica) contro l’Happy Casa Brindisi di sabato sera (81-80), mentre Ulm occupa l’ottava posizione in classifica nella Basketball-Bundesliga (record di 3 vittorie e 3 sconfitte). La compagine guidata in panchina da coach Lakovic è ancora alla ricerca della prima affermazione di questa EuroCup, dopo aver perso anche al debutto contro i montenegrini del Buducnost Podgorica. Tra le fila di Ulm vanno tenuti ancora sotto osservazione il centro brasiliano Cristiano Felicio (12.5 punti di media e 6 rimbalzi di media catturati nelle prime due uscite continentali) e la guardia American Semaj Christon (14 punti segnati in entrambi i match fin qui disputati). Sul fronte oro-granata, coach De Raffaele si affiderà ancora una volta all’estro di Stefano Tonut e alla concretezza di Mitchell Watt per cercare di ritrovare una vittoria importante sia sotto l’aspetto della classifica, ma soprattutto per il morale della squadra.

Credit: Ciamillo