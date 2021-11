Basket, Serie A: Milano resta imbattuta, vincono Fortitudo, Venezia e Brindisi

Quattro i match giocati nel pomeriggio di oggi e valevoli per la settima giornata del massimo campionato di basket italiano. E l’Olimpia Milano non stecca a Cremona, conquistando il settimo successo consecutivo, mentre alle sue spalle, ma ben distanti, vittorie importantissime per la Fortitudo Bologna, la Reyer Venezia e Brindisi.

Importantissimo successo in chiave salvezza per la Fortitudo Bologna, che si impone 83-70 in casa contro la Nutribullet Treviso e lo fa soprattutto grazie a un ultimo quarto chiuso con un parziale di 26-19 che tarpa le ali ai veneti. Ma Fortitudo partita fin da subito benissimo, con un primo quarto dominato e che poi ha evitato a Treviso di riaprire i giochi. Non bastano alla Nutribullet i 24 punti di Henry Sims, miglior marcatore di giornata, mentre per Bologna spiccano i 19 punti di Robin Benzing. Fortitudo che, così, sale a 4 punti.

Fa sette su sette l’A|X Armani Exchange Milano che espugna il campo della Vanoli Cremona per 86-93. Come in Eurolega col Barcellona, anche oggi i ragazzi di Ettore Messina hanno un blackout a inizio ultimo quarto e rischiano una clamorosa rimonta dopo che nel terzo quarto avevano messo a segno un parziale di 12-28 che sembrava aver chiuso il match. Ma un parziale di 8-2 negli ultimi due minuti e la tripla di Rodriguez per il +7 a 59 secondi dalla fine chiudono il match che ha visto Jalen Harris miglior marcatore con 21 punti, mentre in casa Olimpia ci sono i 20 di Nicolò Melli.

Domina la Umana Reyer Venezia la sfida contro l’Unahotels Reggio Emilia vincendo 91-66 in un match in cui i padroni di casa scappano via fin dal primo quarto, dilagano a cavallo dell’intervallo e poi devono solo controllare. 25-17 dopo dieci minuti, ma soprattutto 53-33 all’intervallo raccontano di una partita dove Stefano Tonut (miglior marcatore con 23 punti) e compagni non lasciano spazio agli emiliani. Anche il terzo quarto è tutto veneto, con un altro parziale netto di 24-12 e solo nell’ultimo quarto l’Unahotels riesce a limitare i danni, ma ormai è troppo tardi e Venezia deve solo gestire.

Nell’ultimo match del pomeriggio, infine, vittoria in trasferta per Brindisi che vince 71-84 a Varese. Match equilibrato fino alla fine, con i pugliesi che però già nel secondo quarto piazzano una prima zampata andando al riposo sul +6. Lotta Varese anche a inizio ripresa, ma poi arriva l’allungo decisivo dell’Happy Casa che va all’ultimo stop sul +10. Brindisi sospinta da Raphael Gaspardo, miglior marcatore con 27 punti, e che nell’ultimo periodo riesce a rintuzzare i tentativi di Varese di rimontare e a restare in scia a Milano, mentre Varese resta ultima con Pesaro con due punti.

Credits: Ciamillo