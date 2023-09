Basket, EuroCup: Trento batte ai supplementari lo Slask Wroclaw, primo successo per l’Aquila

Si sblocca la Dolomiti Energia Trentino. L’Aquila Basket riesce a prevalere 81-77 dopo un tempo supplementare (69-69 al 40′) nella quinta giornata della 7Days EuroCup e cancella così lo zero dalla voce ‘Vittorie’. Fanalino di coda del Gruppo A rimane quindi lo Slask, ancora a digiuno in questa fase a gironi.

Autentico mattatore di serata Diego Flaccadori, che chiude con 22 punti a referto. Insieme a lui 17 punti per Jonathan Williams (e 10 rimbalzi, doppia doppia per l’americano) e 12 per Cameron Reynolds. Tra gli ospiti polacchi, invece, 17 punti di Karem Kanter e 15 di Jakub Karolak.

I padroni di casa partono subito bene nel primo quarto, con due triple di Williams e Flaccadori (6-2, – 8’14”). Lo Slask non riesce a contenere l’attacco trentino, salvo poi iniziare a macinare gioco e ad impattare nel punteggio a pochi secondi dalla prima sirena (16-16). Trento accusa il colpo e i polacchi ne approfittano, con la tripla di Karolak che chiude il primo quarto 16-23 in favore della squadra di Wroclaw.

Secondo quarto che si apre con una reazione trentina guidata da Mezzanotte e Williams (23-27, -7’07”). La squadra di coach Molin riesce a pareggiare i conti prima (27-27) e a superare poi nel punteggio gli avversari con tre liberi di Luca Conti (30-29, -4’15”). Dziewa ridà il vantaggio allo Slask (32-30), ma Cameron spara la bomba del contro-sorpasso (33-32, -2’30”). I polacchi però reagiscono prontamente e riescono a chiudere il primo tempo avanti di quattro lunghezze (34-38).

Il terzo quarto inizia esattamente come si era finito quello precedente, con lo Slask a fare la partita e Trento ad inseguire. Si lotta però punto a punto, con nessuna delle due squadre che vuole cedere. Quando la Dolomiti Energia si avvicina, Wroclaw puntualmente restiuisce al mittente il tentativo di rimonta. E’ ancora Kanter a dare il massimo vantaggio agli ospiti (47-53, -3’23”), nonostante Trento provi a rimanere a contatto il più possibile. Dopo 30′ di gioco alla BLM Group Arena di Trento, Slask avanti di 6 lunghezze (51-57).

La tripla di Karolak dà il +9 ai polacchi in apertura di ultimo quarto (51-60). A questo punto sale sugli scudi Diego Flaccadori, che trova tre canestri consecutivi per provare a riavvicinare la sua squadra (56-61). Trento trova un parziale per rifarsi sotto e toccare il -3 (64-67, -4’24”), riuscendo a pareggiare poco dopo grazie a Bradford (67-67). Ancora Flaccadori trova il canestro del +2 (69-67, -38″), a cui risponde Trice (69-69). Il bergamasco non trova la segnatura della vittoria, portando quindi la partita all’overtime. Nel tempo supplementare è un assolo di Bradford, che segna due triple decisive per le sorti del match in favore dei trentini. Williams trova il canestro dell 81-75 a 1′ dalla sirena, a cui risponde Kanter per il -4 (81-77). I polacchi non riescono a trovare le ultime forze per tentare la rimonta, con il pubblico di Trento che può esultare per la prima vittoria stagionale in EuroCup!

IL TABELLINO DEL MATCH

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – SLASK WROCLAW (POLONIA) 81-77 dTs (16-23, 18-15, 17-19, 18-12, 12-8)

Trento: Bradford 11, Williams 17, Reynolds 12, Conti 4, Forray 2, Flaccadori 22, Saunders 10, Mezzanotte 3, Laurdner, Rudovic.

Wroclaw: Trice 2, Kolenda 7, Karolak 15, Kanter 17, Justice 10, Dziewa 8, Langevine 2, Gabinski, Meiers 11, Ramjlak 5.

Credit: Ciamillo