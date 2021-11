Basket, quarta giornata Champions League: Brindisi ospita i turchi del Daruffaska. Ai pugliesi serve una vittoria per risalire la china

Torna in campo l’Happy Casa Brindisi per la Basketball Champions League. I pugliesi di coach Vitucci ospitano domani sera al PalaPentassuglia (palla a due alle ore 20:30) i turchi del Darussafaka Istanbul per la quarta giornata della massima competizione continentale organizzata dalla FIBA. Si tratta del primo back-to-back in quanto le due squadre si sono già affrontate a campi invertiti nel turno precedente, con la compagine di Istanbul vittoriosa per 82-76. Brindisi occupa attualmente l’ultima posizione del gruppo G, ancora a digiuno di vittorie nella kermesse continentale (0-3).

All’Happy Casa serve assolutamente una vittoria nel match di domani sera di fronte al pubblico amico per provare a risalire le posizioni in classifica e abbandonare così l’ultimo posto, cancellando lo zero dalla voce ‘Vittorie’. Per fare questo, coach Vitucci si affiderà sicuramente ai suoi uomini migliori: Nick Perkins sotto canestro (autore di più di 18 punti nelle ultime due giornate di Champions League), Raphael Gaspardo e Riccardo Visconti in regia. Servirà sicuramente anche un apporto da parte degli altri assi a disposizione di coach Vitucci come Josh Perkins e Nathan Adrian, insieme all’estro di Lucio Redivo che può garantire dei punti subentrando a partita in corso. In serie A Brindisi occupa il secondo posto insieme alla Virtus Bologna (6-2), battuta al fotofinish da Trento nell’anticipo disputato sabato sera in Puglia (78-80).

I turchi, invece, arrivano al match del Palapentassuglia forti del successo maturato nell’ultima giornata proprio sui brindisini tra le mura amiche. Le due squadre si sono trovate nello stesso girone di Champions League anche lo scorso anno, quando l’Happy Casa riuscì a sorprendere la ben più blasonata compagine turca vincendo entrambi i confronti in regular season. Il Darussafaka sta attraversando un buon momento, come testimonia anche il recente successo nella Basketball Süper Ligi per 68-66 ai danni del Bahcesehir, che vale un momentaneo posto in griglia play off con 5-2 di record. Occhi puntati sicuramente sul centro Gabriel Olaseni, pericolo numero uno e grande mattatore della sfida andata in scena lo scorso 3 novembre, in grado di viaggiare a 15 punti e 6.5 rimbalzi di media. Da tenere sotto osservazione anche la guardia americana Troy Caupain che viaggia a 13 punti di media in Europa, insieme al turco Dogus Özdermiglou (10 punti di media per lui).

Tutto è pronto per la sfida del PalaPentassuglia: coach Vitucci vuole ritrovare le giocate che hanno sempre contraddistinto la sua squadra, con una prestazione corale e incisiva su entrambi i lati del campo. Servirà poi l’apporto del pubblico per spingere e spronare i pugliesi a superare anche l’ostacolo Darussafaka, provando a ritrovare una vittoria che darebbe sicuramente una svolta alla campagna europea dell’Happy Casa.

