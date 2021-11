Basket femminile, le migliori italiane della quinta giornata di Serie A1: strepitosa Zandalasini, benissimo Matilde Villa e Bocchetti

È terminata ieri la quinta giornata della Serie A1 di basket femminile. Nel big match del weekend tra Virtus Bologna e Venezia è arrivata la clamorosa disfatta delle venete (75-37 il risultato finale in favore delle ragazze di Lino Lardi). Sono poi arrivate le vittorie di Schio, Costa Masnaga, Empoli e San Martino, mentre Campobasso è caduta incredibilmente contro Lucca subendo così la prima sconfitta in questo campionato. Come sempre, tante le azzurre in campo nelle partite di fine settimana: andiamo a vedere le migliori di questa quinta giornata.

Cecilia Zandalasini (Virtus Bologna): c’è la mano della 24enne di Broni nella straripante vittoria delle emiliane contro Venezia. L’azzurra ha giocato una grandissima partita mettendo a referto ben 17 punti, 5 rimbalzi e 2 assist.

Olbis Futo Andrè (Famila Wuber Schio): contributo fondamentale della classe 1998 nel successo contro Broni. Il centro delle venete ha aiutato le sue compagne con una prestazione sublime da 12 punti (con 5/8 dal campo), 4 rimbalzi, 3 stoppate e 2 assist.

Stefania Trimboli (La Molisana Magnolia Campobasso): sconfitta davvero dolorosissima quella della squadra molisana contro Lucca. Nonostante ciò, è comunque importante sottolineare la buona prova della 25enne azzurra condita da 10 punti, 6 rimbalzi, 3 stoppate e 4 assist.

Francesca Russo (Fila San Martino di Lupari): la numero 13 delle venete si è resa protagonista di una partita pressoché perfetta. La guardia italiana ha infatti realizzato ben 18 punti nel convincente successo di San Martino contro Moncalieri.

Silvia Pastrello (Fila San Martino di Lupari): come la compagna qui sopraccitata, anche la nativa di Padova è stata importantissima per consentire alla squadra di Lorenzo Serventi di conquistare la terza vittoria in campionato. Per lei 12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

Matilde Villa (Limonta Costa Masnaga): c’è soprattutto la firma della 16enne di Lissone nel successo delle lombarde contro Faenza. L’azzurra ha mostrato tutte le sue qualità totalizzando ben 16 punti, 7 rimbalzi e 7 assist.

Sara Bocchetti (USE Scotti Rosa Empoli): solo applausi per la numero 21 delle toscane. La guardia italiana mette infatti a referto addirittura 21 punti (con uno strepitoso 5/8 da tre) e 7 rimbalzi e conduce così le compagne al primo successo stagionale in Serie A.

Caterina Dotto (Allianz Geas Sesto San Giovanni): la sconfitta contro Empoli è sicuramente dolorosa, ma la prestazione della playmaker classe 1993 non può passare inosservata. La nativa di Padova è stata una delle migliori della partita grazie ai suoi 13 punti, 5 rimbalzi, 5 palle rubate e 4 assist.

Credit: Ciamillo