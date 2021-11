Basket, Europe Cup: Reggio Emilia corsara, battuto l’Hapoel Gilboa Galil

Secondo successo per l’Unahotels Reggio Emilia in Europe Cup, con gli emiliani che vincono sul campo dell’Hapoel Gilboa Galil e staccano il Saragoza in classifica alle spalle dell’imbattuto Avtodor Saratov.

È quasi stregato il canestro in Israele nei primi minuti di gioco, con l’Hapoel Gilboa Galil e Reggio Emilia che faticano a trovare punti e Arturs Strautins che fa uno su tre ai liberi. A sbloccarsi per primi, però, gli ospiti che con un parziale di 7-0 provano il primo allungo del match. Torna sotto la squadra di casa, Reggio non riesce più a scappare via a si va al primo stop con gli ospiti avanti 18-19.

L’equilibrio sul campo dell’Hapoel dura ancora per i primi quattro minuti del secondo quarto, con le due squadre che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari. A dare il primo shock è Stephen Mark Thompson Jr., che con una tripla dà il +5 a Reggio Emilia, poi quando i padroni di casa si rifanno sotto è un parziale di 10-0, con i canestri da oltre l’arco di Leonardo Candi e Arturs Strautins a colpire duramente gli israeliani, e si va al riposo con Reggio avanti 36-45.

A inizio ripresa un canestro di Justin Blake Johnson porta in doppia cifra Reggio Emilia, poi l’Hapoel Gilboa Galil ritorna a -6, ma Thompson Jr. riallunga da oltre l’arco. Una tripla di Ronnie Lee Harrell Jr e un canestro riportano i padroni di casa a -2, Reggio reagisce, ruba due palloni consecutivi e con Candi e Bonacini riallunga in maniera decisa. E allo scadere il canestro di Thompson Jr. manda le squadre all’ultimo stop sul 55-65 per Reggio. Nell’ultimo quarto prova l’Hapoel a riaprire i giochi, torna fino al -6, ma nel finale Reggio dà la scossa decisiva e vince con un netto 70-87.

Credits: Ciamillo