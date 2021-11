Basket, EuroCup: Trento cerca la prima vittoria, Reyer Venezia ospita Buducnost per il riscatto

Scendono nuovamente in campo le nostre portacolori in EuroCup, per la quarta giornata della seconda competizione continentale (in programma tra domani e mercoledì 10 novembre). La Dolomiti Energia Trentino volerà in Francia per sfidare il Boulogne Metropolitans 92 (girone A, palla a due alle ore 20:00), mentre l’Umana Reyer Venezia riceve al Taliercio la capolista Buducnost Podorica (girone B, inizio del match alle ore 20:30).

Per i trentini si tratta dell’ultima chiamata per provare a risalire la classifica, abbandonando così l’ultimo posto e togliendo lo zero alla voce ‘Vittorie’. Nelle tre giornate fin qui disputate, infatti, la squadra di Coach Lele Molin ha subito solo sconfitte: due interne (contro Badalona e Panavezys) ed una esterna (ad Andorra), nelle quali lo scarto è sempre stato al di sopra della doppia cifra. Ai trentini non sono bastati gli ottimi rendimenti di Jordan Caroline (14 punti di media) e di Cameron Reynolds (11.3 punti) per riuscire a prevalere sulle avversarie fin qui affrontate. In campionato, invece, Flaccadori e compagni occupano il quinto posto in classifica grazie ad un record di 4-3 (successo contro Brescia nell’anticipo di sabato della settima giornata, 78-72). Anche i francesi del Boulogne Metropolitans 92 non hanno iniziato il cammino in EuroCup nel migliore dei modi, vincendo solo una partita (in casa contro i polacchi dello Slask Wroclaw alla seconda giornata per 86-83) e perdendo le altre due (entrambe in trasferta, contro i turchi del Turk Telekom Ankara e contro i russi del Lokomotiv Kuban Krasnodar). La squadra di coach Vincent Collet cercherà quindi il pronto riscatto nel match di domani sera contro Trento. In Pro A (massimo campionato di basket transalpino), invece, i francesi guidano la classifica dopo sette giornate (6-1 il record – nell’ultimo turno netta vittoria per 71-105 sul Reims). Tra le fila del Boulogne milita il miglior marcatore dell’EuroCup ovvero Will Cummings (22.3 punti di media per la guardia americana), insieme anche ad una vecchia conoscenza del nostro basket: Vince Hunter, ex Virtus Bologna (in cui ha giocato dal 2019 al 2021 conquistando lo Scudetto lo scorso anno – in precedenza ha vinto anche la Basketball Champions League con la canotta dell’AEK Atene) che ha firmato per i francesi dopo aver rescisso il contratto con i felsinei a causa della squalifica per doping. L’ala grande americana viaggia con 10.3 punti di media in questa fase della competizione. La compagine della capitale dispone inoltre di uomini di esperienza e consolidato impatto tecnico del calibro di Will Cummings, Jordan McRae, a loro volta ben supportati dai due pilastri in area Tomer Ginat e Miralem Halilovic.

Anche la Reyer Venezia cerca un pronto riscatto, dopo la trasferta poco felice in Germania in quel di Ulm della settimana scorsa (oro-granata sconfitti dal ratiopharm per 90-83 all’overtime, dopo aver letteralmente dilapidato un vantaggio di 21 punti accumulato nei primi due quarti). L’avversario che la squadra di coach De Raffaele affronterà in questa quarta giornata è sicuramente il più difficile, trattandosi del Buducnost Podgorica capolista del girone nonché unica squadra imbattuta del raggruppamento B (3 vittorie). In Serie A, la compagine della Laguna ha un record di 3-4 dopo le prime sette giornate disputate (sconfitta Reggio Emilia nell’ultimo turno disputato ieri, col punteggio finale di 94-74). I montenegrini arrivano al match del Taliercio forti dell’importante successo maturato una settimana fa tra le mura amiche sulla Virtus Bologna (86-82), grazie ad un ultimo quarto da 22-12 dopo che le V-nere avevano condotto la partita per 35’. Ben quattro giocatori del roster a disposizione di coach Dzikic hanno una media punti in doppia cifra: Justin Cobbs (17 punti, insieme a 6.3 assist di media a partita), Willie Reed (16) e Jacob Wiley (11 punti). In ABA (la Lega Adriatica), i montenegrini occupano la terza posizione in classifica (5-2 il record) dopo aver perso nell’ultima sfida contro il Mega Belgrado per 87-81. L’ex Olimpia Milano Vlado Micov tiene 8.3 punti di media in ambito europeo. Coach De Raffaele, invece, dovrà fare affidamento al talento di Stefano Tonut (13 punti di media in EuroCup, 14.7 invece in Campionato) e di Austin Daye (11 punti di media in Europa) per provare ad invertire la rotta e ritornare nelle posizioni di classifica che contano. Da segnalare la buona media punti tenuta fin qui da Valerio Mazzola: 9 punti per l’ala classe 1988, con anche un 55.6% dall’arco (secondo solo a Charalampopoulos in questa statistica, in quanto il greco tira da 3 punti col 60%).

Credit: Ciamillo