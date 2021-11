Atp Stoccolma, quando gioca Jannik Sinner? Data e avversario (difficile)

Jannik Sinner scenderà in campo mercoledì 10 novembre per disputare il suo ottavo di finale al torneo ATP 250 di Stoccolma. Il tennista italiano ha deciso di partecipare all’evento sul cemento indoor della capitale svedese dopo non aver raggiunto la qualificazione alle ATP Finals. L’altoatesino, che comunque sarà riserva a Torino ed è pronto ad approfittare di eventuali rinunce, è chiamato a vincere questo torneo per provare a tornare numero 10 al mondo e ha lanciato la sfida al canadese Felix Auger-Aliassime (che resterà davanti nel ranking ATP in caso di finale e/o di mancato trionfo dell’azzurro).

Il debutto di Jannik Sinner a Stoccolma sarà decisamente ostico perché potrebbe trovarsi di fronte il britannico Andy Murray. Il due volte Campione Olimpico e vincitore di tre Slam sta pian piano tornando a ottimi livelli, ma prima dovrà superare in precedenza il qualificato norvegese Viktor Durasovic: il 34enne partirà con tutti i favori del pronostico, ma attenzione a non sottovalutare lo scandinavo. Jannik Sinner potrebbe essere dunque chiamato a una sfida decisamente impegnativa al debutto, conseguenza dell’ennesimo sorteggio sfortunato. In palio la qualificazione ai quarti di finale, dove potrebbe incrociare lo statunitense Taylor Fritz (dovrà battere il bielorusso Egor Gerasimov e il connazionale Tommy Paul).

Di seguito la data, il calendario, il programma, quando gioca e l’avversario Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER A STOCCOLMA? DATA E PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE:

Orario da definire Ottavi di finale: Jannik Sinner vs Andy Murray/Viktor Durasovic

COME SEGUIRE JANNIK SINNER A STOCCOLMA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, gratis, su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer