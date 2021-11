ATP Stoccolma 2021, Frances Tiafoe e Filip Krajinovic agli ottavi di finale, bravo Andrea Vavassori

Quattro gli incontri andati in scena quest’oggi a Stoccolma (Svezi) nell’ATP250 che nei prossimi giorni vedrà tra i protagonisti Jannik Sinner.

Una giornata con i colori italiani protagonisti grazie ad Andrea Vavassori. Il torinese, all’esordio assoluto nel circuito maggiore (proveniente dalle qualificazioni), ha ottenuto il suo primo successo in carriera battendo per 6-3 6-4 il russo Pavel Kotov (n.271 del mondo). Il nostro portacolori (n.289 del ranking) negli ottavi avrà un duro ostacolo da superare, ovvero il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.3). Un match chiaramente molto complicato per l’italiano che però, non avendo nulla da perdere, potrà esprimere il proprio miglior tennis.

Negli altri confronti in programma, l’americano Frances Tiafoe (n.41 ATP) si è imposto per 6-4 7-6 (2) contro lo svedese (wild card) Elias Ymer (n.167 del mondo), mettendo in mostra alcuni colpi dei suoi seppur non con la dovuta continuità. Lo statunitense giocherà nel prossimo turno contro il vincente della sfida tra il finlandese Emil Ruusuvuori (n.79 ATP) e lo spagnolo Pedro Martinez (n.62 del ranking). In due set ha sbrigato la pratica anche il serbo Filip Krajinovic (n.42 del ranking). Il balcanico ha battuto l’uzbeko Denis Istomin per 6-4 6-2 e negli ottavi sfiderà la testa di serie n.2 Felix Auger-Aliassime.

A completamento del quadro lo slovacco Jozef Kovalik (n.135 del ranking) ha battuto a sorpresa il tedesco Peter Gojowczyk (n.85 ATP) per 6-7 (5) 6-4 7-5 in una partita durata quasi tre ore. Il prossimo avversario dello slovacco verrà fuori dal match tra il n.6 del seeding Alexander Bublik e il francese Arthur Rinderknech.

Foto: LaPresse