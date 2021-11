Un Lorenzo Musetti a due facce va ko con Sebastian Baez nel match di debutto delle ATP NextGen Finals, complicandosi la vita per il prosieguo del torneo. Primi 40 minuti in cui il carrarese è parso assai bloccato, di gambe e di pensiero, finendo sotto per due set a zero con soli due giochi conquistati.

Poi, dopo un Medical Time Out per problemi di respirazione, Lorenzo ha recuperato un po’ di smalto vincendo il terzo set d’orgoglio e andando vicino a riportare la partita al quinto, con l’inerzia che sarebbe svoltata direttamente dalla sua parte. Invece nel tie-break parte ad handicap, recupera per poter poi venire sconfitto nel finale dopo un’ora e quaranta minuti di partita.

Il tennista carrarese riconosce di aver giocato una brutta partita: “Stasera non sono riuscito a trovare il giusto feeling, cercavo sempre di rincorrere. Ho avuto un blocco per i primi due set, sono dispiaciuto perché ci tenevo a far contento il pubblico. Per fortuna ho altre chance di mettermi in gioco e dimostrare quanto valgo, non è un torneo ad eliminazione diretta“.

Lorenzo tiene a precisare cosa è successo al termine del secondo set, quando ha chiesto l’MTO: “Era per rilassarmi e respirare meglio, c’era troppa confusione nella mia partita. Un po’ mi ha aiutato, come anche il coaching, che porterei nel circuito principale“. Ma c’è anche qualcosa che non gli è piaciuto: “Il riscaldamento di un minuto. Troppo veloce“.

