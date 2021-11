No, non è ancora finita. C’è speranza per Matteo Berrettini dopo quanto accaduto ieri nel primo incontro delle ATP Finals a Torino. L’azzurro (n.7 del mondo) è stato costretto al ritiro all’inizio del secondo del match d’esordio contro Alexander Zverev per via di un problema fisico all’altezza degli addominali.

Tutti, ivi compreso Matteo, hanno pensato allo stesso infortunio che il romano si era procurato all’inizio del 2021 agli Australian Open. Vero è che a distanza di circa 24 ore le condizioni del tennista italiano sarebbero migliori e un indizio è quello dello spostamento della partita di Matteo contro il polacco Hubert Hurkacz dalle 14.00 alle 21.00. Un modo per consentire a Berrettini domani di verificare se ci sono le condizioni sufficienti per provarci? Vedremo.

Qualora non fosse possibile per Berrettini scendere in campo, toccherà a Jannik Sinner scendere in campo e sostituire il top-10, con la voglia di ben figurare e sfruttare questa chance. Non resta che attendere gli sviluppi della situazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Hurkacz, match valido per le ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. Prevista la diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-HURKACZ, ATP FINALS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 14 NOVEMBRE:

14.00 Daniil Medvedev vs Alexander Zverev

21.00 Matteo Berrettini vs Hubert Hurkacz

BERRETTINI-HURKACZ: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse