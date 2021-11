ATP Finals 2021, quanti punti assegnano e dove può arrivare in classifica Matteo Berrettini: le proiezioni

A sorteggio ormai effettuato, si può parlare di sfida a distanza tra Matteo Berrettini ed il russo Andrey Rublev alle ATP Finals da domenica: i due, che erano già certi di non potersi incontrare nella fase a gironi, ma eventualmente soltanto in semifinale o in finale, sono in competizione per il quinto posto nel Ranking ATP.

Alle ATP Finals ogni vittoria nel round robin vale 200 punti, il successo in semifinale 400, l’affermazione in finale 500, per un massimo di 1500 punti a disposizione. L’azzurro è settimo nel Ranking ATP, e per scavalcare l’iberico Rafael Nadal, sesto e già alle spalle del russo, a Berrettini serviranno 400 punti, ovvero due vittorie nella fase a gironi.

L’azzurro, invece, per scavalcare Andrey Rublev deve obbligatoriamente recuperare 400 punti al russo, mentre con tutte le altre combinazioni Rublev sarebbe certamente davanti a Berrettini in classifica lunedì 22 novembre e, quindi, a fine anno. In pratica lo scontro diretto in semifinale sarebbe decisivo, ma a parità di incontri vinti nella prima fase.

RANKING ATP ALL’11 NOVEMBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 10940

2 Daniil Medvedev RUS 7640

3 Alexander Zverev GER 6540

4 Stefanos Tsitsipas GRE 6540

5 Andrey Rublev RUS 4950

6 Rafael Nadal ESP 4875 (non partecipa alle ATP Finals)

7 Matteo Berrettini ITA 4568

8 Casper Ruud NOR 3760

9 Hubert Hurkacz POL 3706

BERRETTINI SUPERA RUBLEV E NADAL SE…

Totalizza nel complesso almeno 400 punti in più di quanti ne accumula Rublev.

Foto: LaPresse