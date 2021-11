Atalanta-Manchester United, dove vederla in tv: orario, canale, probabili formazioni Champions League

Domani martedì 2 novembre alle ore 21 si giocherà Atalanta-Manchester United al Gewiss Stadium di Bergamo. Partita valida per il quarto turno della fase a gironi, sarà uno snodo fondamentale per i destini di entrambe le squadre, in un gruppo F che si è dimostrato equilibrato come da previsione.

Le due compagini si sono affrontate appena due settimane fa all’Old Trafford, con la vittoria in rimonta dei Red Devils, dopo che i bergamaschi erano saliti addirittura sul 2-0 dopo appena 29 minuti. Quel match ha proiettato il Manchester United in testa al gruppo con 6 punti, mentre l’Atalanta è rimasta alle spalle degli inglesi a 4 punti, in compagnia del Villarreal.

Una vittoria per i nerazzurri sarebbe un enorme passo avanti verso l’obiettivo qualificazione, al contrario una sconfitta potrebbe rivelarsi fatale, specialmente in caso di vittoria del Villarreal in casa contro gli svizzeri dello Young Boys. Ovviamente anche la squadra di Ole Gunnar Solskjær scenderà in campo alla ricerca dei tre punti che la porterebbe vicinissima alla certezza matematica di qualificazione agli ottavi di finale.

ATALANTA-MANCHESTER UNITED: PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.

ATALANTA-MANCHESTER UNITED : DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: ore 21.00.

Diretta TV: Sky Sport Action (206) e Sky Sport HD (253)

Diretta streaming: NowTV, Mediaset Infinity, SkyGo.

DIRETTA LIVE testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse