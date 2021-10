WTA Mosca 2021: Tomljanovic e Kalinina avanti dopo la prima giornata

Si sono conclusi i cinque incontri di primo turno odierni del WTA 500 di Mosca, partito oggi e con un occhio rivolto alle Finals di Guadalajara. Per oggi, ad ogni modo, nessun ragionamento su quel fronte, dal momento che si è cominciato con incontri senza teste di serie coinvolte.

Tre le russe impegnate, ma solo una vincente: Anna Kalinskaya, vittoriosa sull’ucraina Dayana Yastremska per 7-6(4) 6-4; se la vedrà con la greca Maria Sakkari, numero 3 del seeding, al secondo turno. Nel match più interessante (a livello teorico) della giornata, nulla da fare per Liudmila Samsonova, che lotta un’ora e mezza, ma cede per 6-2 6-4 all’australiana Ajla Tomljanovic, che dovrà ora vedersela con la numero 2 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Ancora in casa Russia, non rispetta le attese Daria Kasatkina, che deve cedere a una ben più che valida Anhelina Kalinina. 6-2 6-3 il punteggio a favore dell’ucraina, che potrebbe incrociare la tunisina Ons Jabeur, in piena lotta Finals.

C’è un ulteriore successo sul fronte ucraino, ed è quello dell’esperta Lesia Tsurenko, cui basta un’ora e 27 minuti per il 6-4 6-3 sulla cinese Qinwen Zheng. Infine, dopo varie situazioni sprecate nel primo set dalle due giocatrici, è l’americana Bernarda Pera a prendere il sopravvento sulla serba Aleksandra Krunic per 7-6(3) 6-3. Toccherà a lei sfidare la russa Anastasia Pavlyuchenkova al secondo turno.

A seguito del forfait comunicato ieri da Angelique Kerber, inoltre, il posto della tedesca in tabellone è stato preso dall’estone Anett Kontaveit, ora numero 9 del seeding: sarà lei a giocare con la ceca Katerina Siniakova. Questo è il motivo per cui Zheng e Tsurenko si sono affrontate nel confronto di cui sopra.

Foto: LaPresse