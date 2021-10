WTA Indian Wells 2021: Martina Trevisan batte facilmente Reese Brantmeier ed entra nel tabellone principale

Martina Trevisan si qualifica per il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Indian Wells, e lo fa d’autorità. Sconfitta la diciassettenne americana Reese Brantmeier, attuale numero 695 WTA che nel 2019 fu campionessa nazionale Under 16 e quest’anno ha perso in finale il titolo Under 18. 6-1 6-2 il punteggio a favore della toscana, che diventa la seconda giocatrice azzurra nel main draw.

La numero 3 d’Italia, che ha il compito di fare più punti possibili per pagare il meno possibile in classifica la scadenza dei punti dei quarti al Roland Garros 2020, non ha nessun problema al servizio nel set d’apertura, nel quale peraltro toglie per due volte la battuta alla sua avversaria. La durata è di 34 minuti a causa del solo lungo quarto game, che consente a Brantmeier di evitare il 6-0 (finisce 6-1).

Poca storia anche nel secondo parziale: lunghissimo game d’apertura, break immediato di Trevisan e fuga che viene ulteriormente concretizzata nel finale con il raddoppio del vantaggio sul 4-2. Sono 43 gli ulteriori minuti necessari all’italiana per ritagliarsi un posto nel tabellone che conta. Numeri abbastanza impietosi, con il 79.4% di prime in campo di Trevisan, che ha il 25/34 quando le serve e 7/9 quando invece deve usare la seconda.

Trevisan potrebbe ora sfidare una tra la cinese Saisai Zheng, la ceca Marie Bouzkova, le americane Alison Riske e Claire Liu, la giapponese Nao Hibino, le francesi Caroline Garcia e Alizé Cornet, la croata Donna Vekic, l’australiana Ajla Tomljanovic, l’olandese Arantxa Rus, un’altra qualificata e la russa Liudmila Samsonova.

