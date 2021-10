WTA Indian Wells 2021: la Bielorussia sorride con Azarenka e Sasnovich. Swiatek e Svitolina a segno, eliminata Paolini

Sono cominciati gli ottavi di finale nel WTA di Indian Wells. Ci sarà sicuramente un tennista bielorussa in semifinale, visto che negli ottavi di finale andrà in scena un derby tra Victoria Azarenka ed Aliaksandra Sasnovich. La prima ha sconfitto in due set la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 7-5 6-4 dopo quasi due ore di gioco; mentre la seconda è stata protagonista della sorpresa di giornata, con il successo su Simona Halep per 7-5 6-4.

Finisce la comunque splendida avventura di Jasmine Paolini. La tennista toscana si è arresa all’americana Jessica Pegula in due set per 6-4 6-1. Partita sempre in controllo per la statunitense, con l’azzurra che ha forse pagato le fatiche anche del turno precedente (tre ore in campo contro Elise Mertens). La numero 24 del mondo avanza così agli ottavi, dove se la vedrà con l’ucraina Elina Svitolina, uscita vincitrice da una battaglia contro la rumena Sorana Cirstea, piegata solamente al tie-break del terzo set in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 7-6.

Tutto molto facile per Iga Swiatek. La polacca ha dominato contro la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-1 6-0 in appena 55 minuti di gioco. Per la numero quatto del mondo ci sarà ora la sfida con la lettone Jelena Ostapenko, che ha superato in tre set la kazaka Yulia Putintseva per 6-3 2-6 6-3.

Comoda vittoria anche per l’americana Shelby Rogers, che ha inflitto un perentorio 6-0 6-2 alla rumena Irina-Camelia Begu ed ora negli ottavi se la vedrà con la canadese Leylah Annie Fernandez (n.28 WTA), finalista agli US Open 2021, a segno contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.13 del ranking) per 5-7 6-3 6-4.

RISULTATI WTA INDIAN WELLS 2021 (10 OTTOBRE)

Swiatek (Pol) b. Kudermetova (Rus) 6-1 6-0

Svitolina (Ukr) b. Cirstea (Rou) 4-6 6-4 7-6

Rogers (Usa) b. Begu (Rou) 6-0 6-2

Ostapenko (Lat) b. Putintseva (Kaz) 6-3 2-6 6-3

Sasnovich (Blr) b. Halep (Rou) 7-5 6-4

Pegula (Usa) b. Paolini (Ita) 6-4 6-1

Azarenka (Blr) b. Kvitova (Cze) 7-5 6-4

Fernandez (Can) b. Pavlyuchenkova (Rus) 5-7 6-3 6-4.

Foto: LaPresse