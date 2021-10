WTA 1000 Indian Wells 2021: è Azarenka-Ostapenko la prima semifinale

Si sono giocati nella notte italiana i primi due quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo sul cemento statunitense.

Nel primo match di giornata Victoria Azarenka (numero 32 del ranking) ha la meglio su Jessica Pegula (n. 24 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2. Azarenka parte a rilento e subisce subito il break che conduce la statunitense sul 2-0. La bielorussa reagisce e inizia a macinare il suo tennis conquistando in poco tempo 4 game consecutivi. Qui la numero 24 al mondo cerca di rimanere incollata e arriva sul 5-4 (dopo aver annullato anche 2 set point), poi però tocca ad Azarenka servire per il primo parziale e la bielorussa non sbaglia. Nel secondo set si comincia con un break per parte. Il quinto game è quello della svolta: dopo ben diciannove punti complessivi la numero 32 al mondo riesce a rubare la battuta all’avversaria (3-2). É il colpo che fa affondare definitivamente la nave di Pegula. Azarenka in fiducia non concede più nulla e si aggiudica altri 3 game consecutivi che le permettono di conquistare il successo per 6-4 6-2 in un’ora e trentacinque minuti di gioco.

A sfidare la bielorussa in semifinale ci sarà Jelena Ostapenko (n.29 del ranking), uscita vittoriosa dal match contro Shelby Rogers (n.44 del ranking) nel secondo quarto di finale di giornata con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. La lettone parte decisamente meglio e vola velocemente sul 5-1. Sembra un set destinato a durare ancora poco, e invece ecco la reazione: la numero 44 al mondo trova 2 break che la portano addirittura sul 5-4. La statunitense ha così la chance di impattare sul 5-5, ma commette troppi errori e perde la battuta per il 6-4 finale. Nel secondo parziale la Rogers gioca meglio e dopo una serie di break e controbreak ha sul suo servizio (5-4) la possibilità di portare il match al terzo set. La tennista di casa annulla addirittura 3 palle break e si aggiudica il secondo parziale. L’ultimo spezzone di partita diventa dunque molto avvincente. Ostapenko perde il servizio in partenza, ma poi lo recupera per il 3-3. Pare tutto apparecchiato per una volata finale davvero equilibrata, invece la lettone cambia decisamente marcia e con 3 game consecutivi conquista la partita dopo due ore e sedici minuti di gioco.

L’altra semifinale sarà composta dalle due vincitrici degli incontri della prossima notte: l’estone Anett Kontaveit (n. 20 del ranking) affronterà la tunisina Ons Jabeur (n.14 del ranking), mentre la tedesca Angelique Kerber (n. 15 del ranking) se la vedrà con la spagnola Paula Badosa (n.27 del ranking).

Foto: Rob Prange / LivePhotoSport