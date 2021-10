Volley, SuperLega: Piacenza batte Milano al tie-break e balza in testa

Piacenza ha sconfitto Milano per 3-2 (16-25; 25-21; 26-24; 20-25; 15-6) nell’anticipo della terza giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi si sono imposti di fronte al proprio pubblico dopo due ore e quindici minuti di autentica battaglia, dopo avere perso il primo set ed essere stati in vantaggio per 2-1.

Gli emiliani fanno loro uno dei due big match di questo turno (l’altro prevede il confronto tra Trento e Civitanova), portandosi momentaneamente in testa alla classifica generale con sette punti all’attivo, frutto di tre vittorie (due al tie-break). I biancorossi hanno ora un punto di vantaggio si Trento e Perugia (gli umbri osservano un turno di riposo, i dolomitici replicheranno domani contro la Lube).

Primo stop stagionale invece per i meneghini, che due settimane fa avevano portato a casa l’intenso derby con Monza per 3-2. L’incontro odierno ha dimostrato ancora una volta quanto questa SuperLega sia equilibrata e come molte squadre siano molto vicine tra loro dal punto di vista tecnico.

A fare la differenza sono stati l’opposto Adis Lagumdzija (19 punti, 46% in fase offensiva) e lo schiacciatore Thibault Rossard (12), ben supportati dal centrale Max Holt (12 punti, 4 muri). Ottima regia di Antoine Brizard. Importante l’ingresso del martello Oleg Antonov dal terzo set (6) al posto di Francesco Recine (8). A Milano non sono bastati l’opposto Jean Patry (14 punti) e gli schiacciatori Yuki Ishikawa e Thomas Jaeschke (10 punti a testa). Regia di Paolo Porro, solo qualche scambio per Yuri Romanò (1 punto).

Foto LiveMedia/Roberto Bartomeoli