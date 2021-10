Volley femminile, Serie A1: Novara vince 3-2 la sfida infinita sul campo di Monza. Karakurt 29 punti

La Igor Gorgonzola Novara si lascia alle spalle la sconfitta di casalinga con Conegliano e vince 3-2 la sfida sul campo del Vero Volley Monza che doveva rivelare qualcosa in più sulla potenziale alternativa alla Imoco padrona del campionato. L’alternativa, al momento, non c’è perchè entrambe le squadre in campo nel big match della quarta giornata mostrano limiti nella continuità di rendimento e si confermano ancora cantieri aperti con ruoli di titolari e riserve non definiti.

Vince Novara al termine di un match in altalena, durato oltre 2 ore e 40 minuti: difficile da raccontare perché tante sono state le situazioni che si sono venute a creare nell’arco di un match emozionante ma non sempre spettacolare, giocato a sprazzi da entrambe le formazioni e vinto dalla squadra che, al momento, ha un assetto più definito e probabilmente possiede doti tecniche e fisiche superiori.

Novara prende subito un vantaggio importante nel primo parziale. La squadra di Lavarini sembra aver preso subito le misure sulle rivali e il vantaggio arriva fino al 22-17 che sembra aprire le porte del primo set alle piemontesi, le quali però si bloccano senza un motivo particolare. Monza ne approfitta, piazza un break di 5-0 e si riporta in scia. Le lombarde si affidano a Stysiak e Gennari in attacco, annullano una valanga di set point e poi, sul 33-33 ci pensa la polacca a chiudere il discorso: 35-33.

Le monzesi, sulle ali dell’entusiasmo, guadagnano un piccolo vantaggio nella prima parte ma Novara non ha alcuna intenzione di mollare la presa e si porta avanti sul 14-13. L’Igor Gorgonzola raggiunge il massimo vantaggio sul 19-15. La Vero Volley resta in partita grazie al muro e si riporta vicinissima alle rivali (23-22). Il primo tempo di Chirichella ed il diagonale stretto di Karakurt regalano i punti del pareggio alla squadra ospite: 25-22.

E’ un’altra Igor Gorgonzola quella che scende in campo nel terzo parziale. Le piemontesi, con Bonifacio al centro per Washington, sgombrano la mente dai brutti pensieri, Karakurt torna ad essere la finalizzatrice offensiva letale che tutti sperano di vedere con continuità a Novara e per Monza la strada si fa in salita. Le lombarde provano a reggere il ritmo delle ospiti ma Novara scatta avanti 14-10. Il Vero Volley prova a tornare sotto (16-14) ma il finale è tutto di marca novarese fino al 25-18 che regala il 2-1 alla squadra di Lavarini.

Partita chiusa? Niente affatto. Inizia il quarto set e la squadra di Gaspari mette prima il naso avanti e poi trova il break che le permette di volare sul 14-9. Novara non si perde d’animo e con Montibeller al posto di Karakurt piazza il controbreak e torna sotto: 15-14. Le brianzole riprendono a picchiare forte in battuta e, grazie anche al muro, si ritrovano nuovamente avanti 21-15. Tutto facile nel finale per le monzesi che vincono 25-20.

L’altalena continua in avvio di quinto set con Monza che scompare letteralmente dal campo e lascia via libera alle novaresi che cambiano campo sull’8-3. La seconda parte del tie break è ancora meno equilibrata della prima. Monza non riesce più a costruire gioco e Novara ne approfitta per imporsi con il punteggio eloquente di 15-4.

In casa Novara spiccano i 29 punti di Karakurt che, pur giocando a corrente alternata (a volte Lavarini l’ha anche tolta dal campo) è riuscita ad essere decisiva. In doppia cifra anche Daalderop con 16 punti, Chirichella con 12 e Bosetti con 11. In casa monzese la top scorer è Stysiak, anche lei protagonista di una partita con alti e bassi, con 19 punti, seguita da una buona Gennari con 18 e da Lazovic con 14.

Photo LiveMedia/Valerio Origo