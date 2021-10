Sfida infinita, seconda puntata. Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si ritrovano, una di fronte all’altra, meno di un mese dopo la Supercoppa, già alla terza di campionato, giovedì sera (20.30), a chiudere il primo turno infrasettimanale della stagione e a giocare per la leadership del campionato.

In realtà Conegliano si gioca qualcosa in più perchè è arrivata a quota 67 vittorie consecutive e le mancano solo 5 partite per essere la squadra con la striscia vincente più lunga di sempre in Italia e 6 per eguagliare il Vakifbank e prendersi il record mondiale.

L’ostacolo Novara è sicuramente quello più complicato da superare, sulla carta, per le venete che devono fare i conti con tante defezioni: non ci saranno sicuramente Syllla e Fahr ma anche Folie non è al meglio e dunque spazio, come in questa prima fase di stagione, alle seconde linee che, comunque, si stanno comportando bene, mentre dall’altra parte tutto ha funzionato per il meglio nelle prime due gare di campionato, giocate entrambe insolitamente tra le mura amiche. Solito grande spettacolo, solita battaglia e finalmente pubblico delle grandi occasioni (seppure con i limiti del caso).

La terza squadra, assieme alle due sopracitate, che viaggia a punteggio pieno è la Unet E-Work Busto Arsizio che ospita alle 20.45 la Bartoccini Fortinfissi Perugia che, invece, finora ha collezionato solo sconfitte: con un pizzico di fortuna le lombarde potrebbero addirittura trovarsi sole in testa alla classifica giovedì sera. La sfida più interessante di giornata è quella in programma a Cuneo con le piemontesi, reduci dal primo, sofferto, successo stagionale sul campo di Trento che ospitano un’altra squadra che si è sbloccata alla seconda giornata dopo un avvio difficile, il Savino del Bene Scandicci che vuole dare continuità al suo cammino.

Il Bisonte Firenze, reduce dal successo di Perugia, ospita in una sfida con tanta Italia in campo la Delta Despar Trentino che, nonostante la sconfitta interna di domenica sera al tie break con Cuneo, occupa la quarta posizione in classifica. Bergamo, invece, cerca i primi punti della stagione ospitando il forte Monza, che ha rialzato la testa, pur senza strabiliare, nella sfida di domenica con Chieri dopo la sconfitta in un altro derby, all’esordio, contro Busto.

Due le sfide che si giocano in anticipo, alle 19.30, e che potrebbero distribuire punti preziosi per la tranquillità. A Roma si affrontano due squadre he sono partite con il piede giusto e che sono cadute nel secondo turno: l’Acqua e Sapone e il Casalmaggiore. A Urbino, invece, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, a caccia dei primi punti stagionali, affronta la Reale Mutua Fenera Chieri che ha già vinto uno scontro diretto play-off/salvezza contro Perugia.

