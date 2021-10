L’Italia ha vinto i Mondiali Under 21 di volley maschile! Apoteosi totale al PalaPirastu di Cagliari, dove la nostra Nazionale ha travolto la Russia per 3-0 (25-19; 25-22; 25-20) in una finale a senso unico e ha conquistato il titolo iridato di categoria per la prima volta nella storia! Gli azzurri hanno letteralmente tramortito i Campioni d’Europa Under 20, vendicando la sconfitta subita lo scorso anno nell’atto conclusivo della rassegna continentale e mandando in estasi il pubblico che ha sostenuto i ragazzi del CT Angiolino Frigoni contro un avversario decisamente ostico e impegnativo.

L’Italia, che in semifinale era stata capace di rimontare contro la Polonia dallo 0-2, ha schiacciato l’altra grande favorita della vigilia ed è salita sul gradino più alto del podio dopo aver perso ben quattro finali (l’ultima nel 2019 contro l’Iran). Dopo aver vinto gli Europei assoluti, il Bel Paese chiude questa meravigliosa estate pallavolista con un’altra bella gioia, merito di un gruppo dal futuro assicurato e dal talento garantito.

Lo schiacciatore Alessandro Michieletto era in campo due settimane fa a Katowice, da grande titolare della squadra di Fefé De Giorgi, e oggi ha ruggito da protagonista assoluto: 18 punti (3 aces, 3 mur1) per alzare al cielo anche questo trofeo a cui teneva davvero tantissimo, tanto da volare in Sardegna dopo la trasferta in Polonia. Il martello di Trento è stato splendidamente fiancheggiato dal capitano Tommaso Rinaldi (11 punti) e dall’opposto Tommaso Stefani (11 punti, 3 muri), tutti ben diretti dal palleggiatore Paolo Porro.

Al centro i solidi Nicola Cianciotta e Federico Crosato (autori rispettivamente di 4 e 6 punti), Damiano Catania il libero. il palleggiatore Leonardo Ferrato, il centrale Francesco Comparoni, gli attaccanti Andrea Schiro, Giulio Magalini, Mattia Gottardo. A completare la squadra: Arginato il temibile attacco russo, Roman Murashko (15) e Omar Kurbanov (11) non ci hanno fatto male.

Foto: FIVB