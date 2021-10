L’Italia ha vinto i Mondiali Under 21 di volley maschile. Gli azzurri hanno trionfato a Cagliari, sconfiggendo la Russia con un netto 3-0 in una finale a senso unico. La nostra Nazionale, capace di infilare otto vittorie consecutive e di rimontare da 0-2 contro la Polonia in semifinale, ha conquistato il titolo iridato di categoria per la prima volta nella storia. Un trionfo giunto grazie al talento indiscusso dei ragazzi a disposizione del CT Angiolino Frigoni: tutti avranno un grande futuro, molti hanno già un presente di lusso.

Ben quattro azzurri capaci di vincere i Mondiali U21 saranno titolari in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile che scatterà nel weekend. Il palleggiatore Paolo Porro a Milano, gli schiacciatori Alessandro Michieletto a Trento e Tommaso Rinaldi a Latina, il martello Mattia Gottardo a Padova (ma sarà in campo da libero, non era titolare nelle fasi calde della competizione sarda). Prossima stagione da titolare anche per il centrale Nicola Cianciotta, ma in Serie A2 col Volley Mondovì. Saranno invece riserve, sempre in SuperLega, l’opposto Tommaso Stefani a Taranto (chiuso dal veterano Giulio Sabbi), il libero Damiano Catania a Piacenza (sarà alle spalle del giovane Leonardo Scanferla) e il centrale Federico Crosato a Padova (gli verranno preferiti Volpato e Vitelli).

Per quanto riguarda i ragazzi che hanno giocato meno durante questi Mondiali: il centrale Francesco Comparoni sarà riserva di Galassi e Grozdanov a Monza; lo schiacciatore Giulio Magalini sarà in panchina a Verona dietro ad Asparuhov e Mozic; l’opposto Andrea Schiro sarà alle spalle di Bottolo e Loeppky a Padova. Non dimentichiamo il palleggiatore Leonardo Ferrato, che sarà titolare in Serie A2 con la maglia del Volley Motta di Livenza.

Foto: FIVB