MARCO VITELLI: Di fronte ha due monumenti ma non si fa intimorire e chiude la sua partita con 8 punti all’attivo, il 57% di positività in attacco. Non porta a casa punti a muro.

OSMANY JUANTORENA: Dove eravamo rimasti? Lo schiacciatore della Lube chiude il match di esordio con un 63% in attacco che non lascia spazio a discussioni e, se proprio va cercato il pelo nell’uovo, non vive la sua giornata migliore in ricezione ma questo non compromette la prova di Civitanova.

SIMONE ANZANI: Prosegue lo stato di grazia che ha fruttato uno spicchio di Europeo all’Italia per il centrale di Civitanova che chiude la gara di Padova con 8 punti all’attivo, il 67% in attacco, un muro, un ace e tanta sostanza.

FRANCESCO RECINE: Debutta contro la sua ex squadra, dopo un’estate di grandi fatiche azzurre, ma non si fa condizionare. Chiude con 12 punti, il 52% in attacco e il 59% in ricezione. Numeri da grande.

ALEX ERATI: Debutto in Superlega e subito buona prova per il centrale ravennate che arriva dalla A2. Chiude con 6 punti, il 50% in attacco, un muro e tanti palloni sporcati, soprattutto dal terzo set in poi.

STEFANO MENGOZZI: Vince il derby con l’altro romagnolo, Fabio Ricci, per il posto da titolare e si prende una bella soddisfazione al debutto in campionato con la maglia di Perugia: 8 punti, 4 muti e il 57% in attacco.

SIMONE GIANNELLI: Prende subito il comando delle operazioni, non mostra segni di smarrimento con la nuova maglia e i nuovi compagni e prosegue sull’onda lunga dell’Europeo con una prestazione di spessore.

GIANLUCA GALASSI: A proposito di onda lunga. Lui l’estate in azzurre se l’è fatta tutta, dalla prima partita di VNL alla finale Europea con la Slovenia. Dovrebbe essere stanco e invece, contro Modena, non un avversario qualunque, sfodera una super prestazione: 11 punti, il 69% in attacco, 2 muri. Infinito.

DRAGAN STANKOVIC: Migliora ogni anno, come il buon vino. Tiene a galla Modena per quanto può con una prestazione individuale monstre: 80% in attacco, 4 muri e 12 punti complessivi.

TOMMASO STEFANI: Che partita del neo-campione del mondo Under 21! Entra negli ultimi tre set e colleziona la bellezza di 19 punti con il 62% in attacco. Se il buongiorno si vede dal mattino, Sabbi non può permettersi di dormire sonni tranquilli per il posto da titolare.

DAVIDE SAITTA: Un altro giocatore che migliora man mano che passano gli anni. Dirige l’orchestra di Vibo che ha cambiato tanti elementi con la solita maestria ed è una delle chiavi per aprire la porta di Taranto…

MARCO RIZZO: Che prestazione del libero calabrese! Il 70% in ricezione e tanti palloni recuperati in difesa per lanciare Vibo nel migliore dei modi.

Foto LiveMedia/Loris Cerquiglini