Volley, Conegliano vince la Supercoppa Italiana! Egonu e compagne firmano il poker, Novara battuta 3-1

Conegliano ha vinto la Supercoppa Italiana 2021 di volley femminile. Le Pantere si confermano imbattibili (non perdono una partita dal dicembre 2019), sconfiggono Novara per 3-1 (23-25; 29-27; 25-15; 26-24) al PalaPanini di Modena e alzano al cielo il trofeo. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno rispettato il pronostico della vigilia, ma hanno dovuto sudare per avere la meglio sulle coriacee piemontesi, capaci di imporsi nel primo set e di costringere la corazzata veneta ai vantaggi nel secondo e nel quarto parziale. Le Campionesse d’Italia e d’Europa alzano al cielo la Supercoppa Italiana per la quarta volta consecutiva, la quinta nelle ultime sei edizioni: proprio come nel 2018 e nel 2019 hanno sconfitto Novara, che invece si era imposta nel 2017.

Conegliano ha vinto nonostante le assenze per infortunio della schiacciatrice Miriam Sylla e della centrale Sarah Fahr, risultando più cinica quando si è trovata costretta a recuperare e più reattiva nelle fasi caldi, grazie a eccellenti doti in ricezioni e a un buon gioco sottorete. Prestazione di lusso da parte dell’opposto Paola Egonu (24 punti) e dei martelli Megan Courtney (14 punti) e Kathryn Plummer (17), la regista Joanna Wolosz ha ben azionato anche le centrali Raphaela Folie (9 punti, 3 muri) e Robin De Kruijf (7, 2 muri), encomiabile il libero Monica De Gennaro. A Novara non sono bastate il nuovo opposto Ebrar Karakurt (17 punti, 3 aces) e il martello Nika Daalderop (17), 7 sigilli per la schiacciatrice Caterina Bosetti, 6 per la centrale Cristina Chirichella.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Novara allunga subito in avvio di primo set: doppio ace di Karakurt e pipe di Bosetti per il 6-3. Conegliano è però reattiva con Plummer (muro e diagonale stretta), poi Wolosz inventa la difesa vincente per il pareggio a quota 7. Le piemontesi appaiono comunque più in palla e riallungano nuovamente: fast di Chirichella, ace di Hancock, stoccata di Karakurt dopo un diagonale di Egonu, ace di Chirichella ed errore offensivo di Egonu per il 14-10. Nuova reazione delle venete: parallela di Courtney, errore offensivo di Karakurt, muro di De Kruijf su Washington per il 13-15 e pareggio a quota 15 col mani-out di Plummer. Inizia una serrata lotta punto a punto fino al 20-20, poi Daalderop firma un sontuoso pallonetto e Karakurt trova il break con una diagonale stretta (20-22). Chirichella serve in rete e Wolosz stampa Daalderop per un nuovo pareggio a quota 22, ma il primo tempo di Washington e l’ace di Karakurt regalano due set point a Novara: Plummer annulla il primo, Rosamaria concretizza il secondo subentrando dalla panchina.

Novara prova a spingere sull’acceleratore in avvio di secondo set e trova il break con un primo tempo di Chirichella e muro di Daalderop (4-2), ma le Campionesse d’Italia tengono botta (5-5). Le Pantere si portano sul 9-7 grazie a una sette di Folie e a un ace di Wolosz, alzano il livello del proprio gioco grazie a Egonu e conservano il break fino al 17-15. Novara punge con Karakurt ed Egonu sbaglia in attacco: 20-20. Daalderop attacca di potenza, Washington mura Egonu e Novara sogna sul 22-20. Le piemontesi si procurano due set-point consecutivi sfruttando gli errori dell’Imoco, ma Daalderop sbaglia il servizio e Folie stampa Rasamaria (24-24). Battaglia ai vantaggi, Novara annulla tre set-point ma poi non può nulla sulla bordata di Egonu seguita dal vincente di De Kruijf.

Le Campionesse d’Italia sembrano essersi sciolte, allungano sul 3-0 in avvio di terzo set e grazie agli errori di Plummer volano sul +5 (8-3). Egonu timbra Bosetti, Folie timbra il primo tempo e poi Courtney stampa Rosamaria (13-6). De Kruijf ed Egonu spingono (16-10), Plummer e Daalderop provano a tenere botta ma non ci riescono (19-11). Finale di totale amministrazione, chiude una stampata di De Kruijf su Karakurt.

Novara è baldanzosa in avvio della quarta frazione e si issa sul 12-8 sfruttando l’ottimo momento di Bosetti e Daalderop, ma Hancock e Karakurt sbagliano, Egonu è invece impeccabile e firma il pareggio a quota 13. Inizia un rovente testa a testa fino al al 21-21. Poi muro di Folie su Karakurt e diagonale di Egonu (23-21). Conegliano si prosegue due set-point consecutivi (24-22), ma Karakurt e Bosetti annullano. Egonu se ne procura un terzo e Courtney chiude l’incontro.

Foto: Simone Contesini