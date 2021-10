Filippo Ganna ha conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2021 di ciclismo su pista. Il piemontese si era presentato al Velodromo di Roubaix (Francia) con l’obiettivo di conquistare il quinto titolo iridato in questa specialità, ma in qualifica non è riuscito a esprimersi al meglio delle proprie possibilità e un rendimento sottotono nel primo chilometro gli ha impedito di accedere alla finale per l’oro.

L’azzurro si è dovuto accontentare di tornare in pista per disputare il testa a testa che metteva in palio la medaglia di bronzo ed è riuscito a mettersi al collo l’alloro di consolazione. Il Campione del Mondo a cronometro, ieri trascinatore del quartetto nell’inseguimento a squadre (già in trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ha superato lo svizzero Claudio Imhof dopo un paio di chilometri. Successivamente ha tirato dritto per provare a realizzare il record del mondo, ma si è rialzato dopo il terzo chilometro. Di seguito il VIDEO di Filippo Ganna, bronzo nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2021 di ciclismo su pista.

VIDEO FILIPPO GANNA, BRONZO INSEGUIMENTO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2021

Foto: Lapresse